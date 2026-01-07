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Desarticulan en Ibagué a 'Los Mayoristas', banda dedicada a la venta de bazuco

El modus operandi de 'Los Mayoristas' consistía en la venta al menudeo de bazuco en la Plaza de la 21.

Foto: Policía Metropolitana de Ibagué

Noticias RCN

julio 01 de 2026
02:53 p. m.
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La Policía Metropolitana de Ibagué y la Fiscalía General de la Nación desarticularon la estructura criminal conocida como 'Los Mayoristas', dedicada a la venta de bazuco al menudeo en la Plaza de la 21, barrio La Estación.

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Tras seis meses de investigación y cinco allanamientos en sectores como San José, La Avenida y La Estación, fueron capturadas 12 personas, entre ellas su presunto cabecilla, alias Tunez, un joven de 22 años con ocho anotaciones judiciales.

Según las autoridades, esta organización ilegal generaba ingresos cercanos a los $60 millones mensuales, afectando la convivencia y el comercio de la zona.

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Los capturados quedaron con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

El cabecilla: alias Tunez

El líder de la estructura, identificado como alias Tunez, registra antecedentes por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, tráfico de estupefacientes, hurto, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

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Con apenas 22 años, acumulaba ocho anotaciones judiciales y era señalado de coordinar la distribución de droga en la Plaza de la 21, apoyado por “campaneros” que alertaban sobre la presencia de la fuerza pública.

En total, los 12 integrantes suman 68 anotaciones judiciales por delitos como hurto, homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas y amenazas.

Impacto de 'Los Mayoristas' en la Plaza de la 21

El modus operandi de 'Los Mayoristas' consistía en la venta al menudeo de bazuco en la Plaza de la 21, epicentro de su actividad criminal. La operación conjunta permitió neutralizar la estructura y recuperar la tranquilidad en el barrio La Estación.

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“Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la seguridad de la ciudad y los municipios que conforman nuestra metropolitana. Este es el resultado de la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes”, aseguró el coronel Jeyson Haird López Puerto, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué

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