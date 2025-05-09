Cientos de surcoreanos detenidos en redada migratoria en EE. UU.

Cientos de ciudadanos surcoreanos fueron detenidos en una redada migratoria en Estados Unidos. El operativo se llevó a cabo en Georgia, en una planta de baterías para Hyundai y LG que está en construcción, informaron este viernes autoridades surcoreanas y medios internacionales.

Según la agencia Yonhap, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó hasta 450 personas el jueves, de las cuales alrededor de 300 serían surcoreanas, de acuerdo con una fuente citada por AFP.

El portavoz de la cancillería surcoreana, Lee Jae-woong, confirmó la detención de “numerosos ciudadanos coreanos” y exigió a Washington que respete sus derechos. “Las actividades económicas de nuestros inversores y los intereses legítimos de nuestros ciudadanos no pueden verse injustamente vulnerados”, señaló.

Inversión y tensiones

Hyundai y LG son dos de los mayores inversores extranjeros en Estados Unidos, con proyectos multimillonarios en el sector automotor y tecnológico. Solo en julio, Seúl prometió inversiones por 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense, en parte para mitigar la política arancelaria del presidente Donald Trump.

La planta de baterías en Georgia forma parte de una alianza estratégica entre las dos compañías. Además, Hyundai anunció en marzo una inversión de 5.800 millones de dólares en una nueva planta de acero en Luisiana y otros proyectos industriales que, según la empresa, generarían cerca de 25.000 empleos en los próximos cuatro años.

Respuesta de Seúl

El gobierno surcoreano envió personal diplomático a Georgia y transmitió su “preocupación” a la embajada de Estados Unidos por lo ocurrido. Mientras tanto, la oficina en Atlanta del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos informó en X que fueron detenidos unos 450 “extranjeros en situación irregular”.

Hyundai Motor Group, consultado por AFP, se abstuvo de hacer comentarios sobre la redada.