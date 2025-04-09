CANAL RCN
Internacional

Aviones venezolanos se acercaron a uno de los buques de guerra de Estados Unidos

Estados Unidos aseguró que dos aeronaves venezolanas sobrevolaron buque de la ofensiva estadounidense.

Aviones venezolanos se acercaron a uno de los buques de guerra de Estados Unidos
Uno de los buques desplegados, el DDG 107. Foto: Armada de Estados Unidos.

AFP - Reuters

septiembre 04 de 2025
09:48 p. m.
EE. UU. aseguró en las últimas horas que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo el jueves por la noche que dos aviones militares de Venezuela volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales.

El ejército estadounidense bombardeó el pasado martes 2 de septiembre a 11 personas a bordo de un barco procedente de Venezuela en el Caribe que el presidente Donald Trump dijo que transportaba narcóticos ilegales y que pertenecía a un cartel de la droga que él designó como " organización terrorista ".

¿Dos aviones sobrevolaron en la zona de buques de EE. UU.?

El Departamento de Defensa declaró el jueves que se recomienda encarecidamente a Venezuela "no realizar ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense".

El gobierno de Estados Unidos denunció que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales, en un "movimiento altamente provocador", y advirtió a Caracas contra una mayor escalada.

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. También desplegó navíos de guerra en el Caribe en lo que llamó una operación antidrogas.

Estados Unidos advirtió a Venezuela de acciones contra sus tropas

"Se le aconseja firmemente al cártel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos", afirmó el Pentágono en X.

Caracas acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales en el mar, "sin fórmula de juicio".

El ataque, cuyos detalles no pudieron ser verificados de forma independiente por la AFP, marca una escalada dramática por parte de Estados Unidos, que durante décadas ha recurrido a operaciones policiales de rutina en lugar de usar fuerza letal para incautar drogas.

