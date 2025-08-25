CANAL RCN
Internacional

Descubren grupo de Facebook en el que hombres compartían fotografías íntimas de sus esposas, en Europa

El caso reabre el debate sobre la violencia sexual en el matrimonio, que inició el caso de Gisele Pelicot, en Francia.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y Canva

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
06:20 p. m.
Hay indignación en Italia por el caso “Mia Moglie”, un grupo abierto al público en la red social Facebook en el que hombres compartían fotografías íntimas de sus esposas y otras mujeres de su familia, la mayoría de veces sin consentimiento, para iniciar charlas inapropiadas, en una comunidad que llegó a sumar 32.000 seguidores.

La denuncia, fue compartida por la activista y escritora Carolina Capria y no tardó en llegar a las autoridades locales. Según denunció a través de su perfil en la plataforma Instagram, “algunos de sus miembros intercambian fotos íntimas de sus propias mujeres para comentar su aspecto y dar voz a sus fantasías sexuales. Mujeres que a menudo no saben que son fotografiadas para ser sometidas a una violación virtual”.

El grupo estuvo abierto durante seis años, pese a denuncias que se hicieron llegar a las autoridades y a la red social:

Luego de que las autoridades y la red social en cuestión recibieran cerca de 2.000 denuncias, finalmente, y a raíz de la presión social generada por el caso, Facebook cerró la cuenta de Mia Moglie (Mi esposa, en italiano) el pasado miércoles, 20 de agosto.

Un portavoz de la red social, de propiedad del gigante de la tecnología Meta, explicó que “fue cerrado por infringir nuestras políticas contra la explotación sexual de adultos. No permitimos contenido que promueva violencia, abuso o explotación sexual en nuestras plataformas. Si conocemos contenidos que incitan a la violación, podemos deshabilitar los grupos y las cuentas que publican y compartir sus datos con las fuerzas del orden”.

Sin embargo, en último mensaje, los administradores del grupo desafiaron a las autoridades y a la sociedad italiana, indicando: “Acabamos de crear un nuevo grupo privado y seguro (...) Adiós, y que se jo*** los moralistas”.

Mia Moglie no sería el único grupo en el que hombres comparten contenido explícito de las mujeres de su familia:

Tras su primera denuncia, Capria indicó en redes que “hay docenas de grupos donde la gente intercambia fotos de mujeres (esposas, novias, hermanas, cuñadas, desconocidas). Ayer visité varios, señalados por ustedes”

En 2019, Italia aprobó una Ley que castiga la difusión de contenido explicito, sin la autorización de sus protagonistas. De acuerdo con Barbara Strappato, subdirectora de la Policía Postal de Roma, que se encarga de la seguridad digital en el país:

“Los delitos, en el caso de Mia Moglie, van desde la difamación hasta la difusión de material íntimo sin consentimiento. Admito que nunca había visto frases tan perturbadoras en un grupo de redes sociales. Nuestra oficina trabajó 24 horas (al día) para bloquear la página. Recibimos más de mil denuncias en solo unas horas. Lo ocurrido es muy grave”.

Se cree que el grupo y sus seguidores migraron a Telegram, pero, las autoridades han tenido problemas para acceder a sus datos: “En cuanto a Telegram, hemos notado una falta de cooperación con las fuerzas del orden. Esto se debe a que afirman no retener los datos de sus usuarios, a diferencia de otras plataformas”.

