Ciudad en Florida nombra una calle en honor a Donald Trump y genera fuertes críticas

Una nueva polémica se ha desatado en torno al nombramiento de una calle en el estado de Florida que lleva el nombre del presidente Donald Trump. Ante la discutida decisión, los ciudadanos manifestaron que el turismo en la zona se podría ver afectado a raíz de la presunta politización a la que se sometería la ciudad.

Ciudad en Florida lleva el nombre de Donald Trump

Se trata de la ciudad Lauderdale-by-the-Sea, en el sur de Florida, en donde ahora una de sus calles lleva el nombre del mandatario gracias a la aprobación por parte de los comisionados del ayuntamiento de la ciudad, en el norte de Miami y Fort Lauderdale.

La vía, que anteriormente se conocía como ‘Sea Grape Drive’, ahora lleva el nombre ‘Donald J. Trump Drive’. La moción ha sido ampliamente respaldada ya que en el condado de Broward se encuentra ubicada la sede del Partido Republicano. Así mismo, el alcalde Edmund Malkoon manifestó su aprobación ante el hecho ya que recalcó que la decisión busca reconocer al presidente y los logros que ha obtenido durante su mandato.

Esta calle se suma a otras dos que también llevan el nombre del presidente en el mismo estado ya que el condado de Palm Beach aprobó que la vía que conduce a Mar-a-Lago lleve el nombre ‘President Donald J. Trump Boulevard’. Así mismo, la ciudad de Hialeah lleva en una de sus calles el nombre de ‘President Donald J. Trump Avenue’.

Reaccionas a la calle que lleva el nombre de Donald Trump

Las reacciones no se han hecho esperar ya que algunos ciudadanos y residentes del sector han convocado a manifestaciones en las que han refutado principalmente que esta decisión podría afectar el turismo al involucrarse cuestiones políticas con esta determinación.

La polémica se ha sumado a las fuertes disputas políticas que han polarizado al país norteamericano con los más recientes actos violentos que se han presentado y que han dividido las opiniones de los ciudadanos.

De esta manera, el presidente Donald Trump se pronunció, en las horas más recientes, sobre el asesinato de Charlie Kirk ya que catalogó dicho crimen como un acto de horror y un atentado en contra de la libertad.

Así mismo, el mandatario comunicó que le otorgará póstumamente la Medalla de la Libertad presidencial en honor a su trabajo y representación activa en el mundo político.