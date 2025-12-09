CANAL RCN
Internacional

Asesino de Charlie Kirk habría sido capturado tras dos días de búsqueda

Kirk recibió un disparó en el cuello mientras realizaba un debate universitario al aire libre el miércoles, 10 de septiembre.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y el FBI
Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
09:36 a. m.
Como Tyler Robinson fue identificado el presunto asesino del comentarista político Charlie Kirk, por el gobernador de Utah, Spencer Cox, luego de que el sospechoso acordara con su padre que se entregaría.

“Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, dijo Cox en una rueda de prensa.

Minutos antes, en una entrevista en vivo con Fox News, el presidente Trump dio a conocer la noticia e indició que "alguien muy cercano a él, un hombre de fe, lo entregó". Además, reveló que "lo condujeron a una comisaría, y es ahí donde se encuentra en estos momentos".

¿Quién es Tyler Robinson?

Robinson, de 22 años, fue identificado por varios usuarios en redes sociales. Desde temprana edad, parecía estar relacionado con las armas.

Y, testimonios recogidos por varios medios de comunicación, sugieren que era un buen estudiante, que compartía con su familia y tenía una vida activa en el ambiente universitario.

Algunas prendas en sus fotografías coinciden con las del sospechoso que el FBI compartió masivamente en redes sociales, junto a una recompensa de 100.000 dólares por información que condujera a su captura.

¿Qué otros detalles se conocen sobre el asesinato de Charlie Kirk?

En los últimos dos días, al menos veinte agencias federales, estatales y locales reunieron 7.000 pistas sobre el asesinato de Charlie Kirk, entre ellas el arma con la que habrían disparado en su contra: un rifle de cerrojo de alta potencia, que fue encontrado en zona boscosa, envuelto en una toalla.

Además se conoció una grabación en la que el presunto homicida corría por el tejado de uno de los edificios del campus, a 130 metros de donde se encontraba Kirk, y saltó para camuflarse en un vecindario cercano a la universidad.

Kirk, de 31 años, murió tras recibir un disparo en el cuello, en medio de un debate al aire libre en la Universidad del Valle de Utah (UVU). La dinámica a la que bautizó "Demuéstrame que estoy equivocado" lo llevó a ganar 10 millones de seguidores en redes sociales y a reunirse, en repetidas oportunidades, con el presidente Donald Trump, que le otorgará en muerte la Medalla Presidencial de la Libertad: el más alto honor para civiles en los Estados Unidos.

