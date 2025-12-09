CANAL RCN
Habló la mamá del asesino de la joven ucraniana en un tren en EE.UU.

La mamá del asesino de la joven ucraniana rompió el silencio y contó detalles de la vida de su hijo.

septiembre 12 de 2025
07:03 a. m.
En un caso que conmocionó a Estados Unidos, la mamá de Decarlos Brown Jr, el joven acusado de asesinar a la joven ucraniana Irina Zarutska en un tren de Charlotte, rompió el silencio.

En una entrevista con The New York Post, Michelle Dewitt, madre del agresor, reveló el desesperado y fallido intento de su familia por conseguir ayuda profesional para su hijo, cuya salud mental se deterioraba rápidamente.

Su testimonio planteó serias preguntas sobre las deficiencias del sistema de salud mental en EE.UU.

¿Qué dijo la mamá de Decarlos Brown, asesino de joven ucraniana?

El escalofriante ataque, que quedó grabado en video, expuso la brutalidad del crimen y el trágico desenlace para Zarutska, de tan solo 23 años.

Sin embargo, Dewitt, con la voz entrecortada, afirmó que esta tragedia pudo haberse evitado si su hijo no hubiera sido liberado tras su último arresto en enero.

"No debería haber sido liberado”, mencionó su madre.

Brown fue puesto en libertad bajo una simple “promesa escrita”, a pesar de los antecedentes y del rápido deterioro de su condición.

La mamá de Decarlos Brown Jr relató que, en los días previos al apuñalamiento, la conducta de su hijo se había vuelto cada vez más agresiva hacia ella y su esposo, lo que los llevó a buscar ayuda en un refugio para personas sin hogar, sin éxito.

Madre del responsable del asesinato de ucraniana en tren en EE.UU contó detalles

La madre lamentó que las instituciones de salud mental pusieran constantes trabas a sus solicitudes de internamiento, rechazándolas por no considerar a su hijo una amenaza inmediata.

Según ella, esto le dijeron desde las instituciones: “No tenemos suficiente espacio”, “¿está intentando matarse o matar a alguien?” fueron las respuestas que recibía.

Este patrón de rechazo, según Dewitt, dejó a su familia desamparada y sin opciones.

A pesar de la gravedad de los hechos, la mamá de Decarlos Brown Jr desestimó que el ataque haya tenido un trasfondo racial, asegurando que su hijo “definitivamente no es racista”.

Definitivamente él no es racista. Él salía con todo tipo de chicas

En un desgarrador relato, Dewitt expresó su temor de que su hijo no sea consciente de la magnitud de sus acciones.

No creo que entienda lo que sucede, señaló.

El joven le dijo por teléfono que alguien le estaba "quitando el chip del cerebro. Nos vemos pronto mamá", un claro síntoma de su desconexión con la realidad.

