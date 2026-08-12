Colegios en Chile podrán revisar mochilas de estudiantes para reforzar la seguridad

Los colegios de Chile ahora podrán incorporar la revisión de mochilas, bolsos y otras pertenencias personales de los estudiantes como parte de sus medidas de seguridad, luego de la promulgación de la denominada Ley de Escuelas Protegidas.

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Colegios en Chile podrán revisar mochilas de estudiantes

La normativa fue promulgada este miércoles 12 de agosto por el presidente chileno, José Antonio Kast, y busca fortalecer las herramientas de las comunidades educativas frente a hechos de violencia, amenazas y porte de elementos potencialmente peligrosos.

Uno de los puntos que más atención ha generado es la posibilidad de que los establecimientos educacionales incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y efectos personales de los alumnos.

La medida tiene como objetivo prevenir el ingreso, uso, porte o posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otras personas o provocar daños dentro de los establecimientos. La iniciativa había sido presentada por el Gobierno en abril como parte de un paquete de medidas para reforzar la seguridad escolar.

¿Qué dice la nueva ley sobre la revisión de mochilas?

La revisión no significa que todos los estudiantes deban ser registrados de manera automática. La normativa establece condiciones y protocolos destinados a resguardar derechos como la privacidad, la honra y el debido proceso.

Durante el acto de promulgación realizado en una escuela de Independencia, en Santiago, Kast defendió la posibilidad de revisar las pertenencias de los estudiantes.

“¿Por qué uno va a tener temor a mostrar la mochila? (...) El que nada hace, nada teme”, afirmó el mandatario al referirse a la nueva herramienta de seguridad.

Posteriormente, a través de su cuenta de X, Kast sostuvo que la legislación entrega “herramientas concretas” para prevenir la violencia y fortalecer la autoridad de los profesores.

El Gobierno ha presentado la normativa como una respuesta frente al aumento de hechos violentos que afectan a las comunidades educativas.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Gobierno, las denuncias anuales por maltrato de escolares hacia adultos en establecimientos educativos aumentaron de 441 casos en 2023 a 695 durante 2025.

A esto se suman las denuncias relacionadas con la presencia de armas en colegios. Según datos policiales citados por el Gobierno, durante el último año se registraron 893 denuncias por portación de armas en centros escolares.

La discusión cobró especial fuerza después de un ataque ocurrido en marzo en un establecimiento educativo de Calama, en la región de Antofagasta. En ese episodio, un estudiante de 18 años atacó con un arma blanca a una inspectora y dejó heridas a otras cuatro personas, entre ellas tres alumnos.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso en junio, después de que la Cámara de Diputadas y Diputados respaldara el proyecto con 105 votos a favor y 46 en contra.

Por otro lado, la nueva legislación contempla restricciones para los estudiantes que utilicen vestimentas que impidan su identificación.

El Gobierno ha vinculado esta disposición con episodios ocurridos durante protestas estudiantiles, en las que algunos grupos han utilizado capuchas para ocultar sus rostros mientras se enfrentan con la policía.