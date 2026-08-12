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LaLiga tomó importante decisión por terremoto en Colombia: hay comunicado oficial

LaLiga y la RFEF anunciaron una decisión especial tras el terremoto en Colombia. El homenaje se realizará durante la primera jornada en España.

LaLiga tomó importante decisión por terremoto en Colombia: hay comunicado oficial
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
03:49 p. m.
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El fútbol español se solidarizará con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, que dejó víctimas y afectaciones en diferentes zonas del país. LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmaron un homenaje durante el inicio de la temporada 2026-2027.

LaLiga hará homenaje por las víctimas del terremoto en Colombia

La medida se realizará durante la primera jornada de LaLiga EA SPORTS y LaLiga HYPERMOTION, campeonatos de primera y segunda división de España, respectivamente. Antes del inicio de los encuentros se guardará un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y como muestra de solidaridad con los afectados.

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"La RFEF, junto a la @LaLiga y los clubes, acuerdan guardar un minuto de silencio en la primera jornada de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION, en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia y en solidaridad con todas las personas afectadas", informó la Federación.

De acuerdo con lo anunciado, el homenaje se llevará a cabo en los siete partidos de primera división programados durante la jornada y en los once encuentros de LaLiga HYPERMOTION.

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La RFEF ya había enviado días atrás un mensaje de solidaridad con Colombia luego del movimiento telúrico que afectó departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, entre otras zonas.

Colombianos estarán presentes en el inicio de LaLiga 2026-2027

La nueva temporada del fútbol español comenzará el sábado 15 de agosto. Uno de los encuentros programados será Alavés vs. Getafe, desde las 12:30 p. m., hora de Colombia.

La primera fecha tendrá además presencia colombiana. Gustavo Puerta, jugador del recién ascendido Racing de Santander, tendrá la posibilidad de disputar el encuentro frente al Villarreal, programado para el domingo.

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Por su parte, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, jugadores del Real Betis, también forman parte de la representación colombiana en la máxima categoría.

Real Madrid, Barcelona y Real Betis no disputarán sus respectivos compromisos durante este fin de semana debido al aplazamiento de sus partidos. De esta manera, el inicio del fútbol español estará marcado no solamente por el regreso de la competencia, sino también por un gesto de solidaridad hacia Colombia.

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