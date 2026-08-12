Lo que se sabe del atentado armado contra el subdirector de Comfanorte, en Cúcuta

Un ataque con arma de fuego en Cúcuta, cerca del comando de la Policía, dejó herido al subdirector administrativo de Comfanorte, Javier Gómez Gutiérrez, una de las cajas de compensación más reconocidas de Norte de Santander.

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El hecho se produjo cuando el funcionario se movilizaba en su camioneta y fue impactado por un sujeto en motocicleta que tras un cruce de palabras le propinó varios impactos de bala.

Frente a estos hechos, el gobierno nacional rechazó el atentado y anunció una investigación inmediata.

Investigan el ataque armado contra subdirector de Comfanorte

Las autoridades tratan de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información preliminar que se tiene sobre el ataque, las autoridades podrían establecer dos líneas de investigación: un posible ataque sicarial o un hecho de intolerancia.

Los organismos de inteligencia buscan esclarecer los hechos y a través de un trabajo articulado identificar y ubicar a los responsables del ataque contra el directivo de Comfanorte, una institución que presta servicios sociales a miles de trabajadores en Norte de Santander.

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Gobierno Nacional condenó el ataque contra directivo de Comfanorte

A través de un comunicado, el Gobierno Nacional rechazó el atentado contra Javier Gómez, en la ciudad de Cúcuta. El presidente Abelardo de La Espriella y la ministra del Trabajo, Natalia López, condenaron categóricamente el hecho.

La ministra del Trabajo asumió personalmente el seguimiento de la situación para coordinar la articulación institucional con las autoridades competentes y mantener el contacto permanente con la Caja de Compensación Familiar afectada.