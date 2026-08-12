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Concierto en Medellín por los afectados del terremoto: artistas, fecha y entradas

Medellín se une por Colombia. Más de 25 artistas participarán en un concierto para ayudar a las familias afectadas por el terremoto.

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Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
02:48 p. m.
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Medellín tendrá este sábado 15 de agosto una jornada musical con un propósito distinto: recaudar recursos para las familias afectadas por el terremoto que golpeó varias regiones de Colombia. El concierto “Colombia, Medellín Te Quiere” reunirá a más de 25 artistas en La Macarena.

¿Cuándo y dónde será el concierto solidario en Medellín?

La jornada comenzará desde el mediodía y se extenderá aproximadamente durante ocho horas. Las puertas del Centro de Eventos La Macarena abrirán a las 11:00 a. m. y el espectáculo está previsto hasta las 8:00 p. m.

La boletería tendrá valores entre $60.000 y $140.000. Sin embargo, el ingreso tiene una condición especial: los asistentes deberán realizar previamente una donación a través de la plataforma de la Corporación Presentes, en la opción habilitada para “Colombia, Medellín te quiere”. Una vez completado el aporte, recibirán la entrada.

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El dinero será gestionado por esta corporación y estará destinado a apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia, especialmente en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el evento se realiza mediante una unión de voluntades y que ningún participante recibirá dinero por la jornada.

¿Qué artistas estarán en el concierto solidario de Medellín?

La programación contará con una amplia nómina de artistas y creadores que decidieron sumarse a la iniciativa. Entre los nombres anunciados aparecen Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana y Westcol.

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También harán parte del evento Trápical Minds, Andy Rivera, Juan Duque, Hebert Vargas, Hernán Gómez, Hamilton, Llane, Pasabordo, Felipe Peláez, Miguel Bueno, Lorduy y Jhonny Rivera.

La lista incluye además a Daniel Calderón y Los Gigantes, Dareska, Soley, Osmar Pérez, Ciro Quiñonez, Joaquín Guiller, Enzo, Carabin3, Medellín Music Lab, Chanty, Leandro, Pelicanger, El Muñe y Rey de la City, entre otros.

¿Dónde se pueden llevar las donaciones para los damnificados?

La solidaridad también tendrá un punto físico. En inmediaciones de La Macarena funcionará un centro de acopio entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Allí se recibirán alimentos no perecederos y elementos de aseo personal. La organización aclaró que no se recibirán ropa ni medicamentos.

Los aportes económicos realizados por otros canales y las donaciones en especie podrán hacerse por separado, aunque estas no servirán para obtener el ingreso al concierto.

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La jornada busca convertir la música y la participación ciudadana en una ayuda concreta para las familias que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto.

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