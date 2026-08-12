Gobierno prepara decreto para trabajadores del sector público ya pensionados

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepararía un decreto que cambiaría las condiciones de permanencia de trabajadores públicos que ya reciben una pensión, incluidos docentes. La propuesta buscaría promover el relevo generacional, pero todavía no se conoce el texto definitivo de la medida.

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¿Qué cambiaría para los trabajadores pensionados?

La iniciativa que sería impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, apuntaría a ordenar el retiro de empleados públicos que ya tienen reconocida su pensión.

El argumento central del Gobierno sería facilitar la entrada de nuevas generaciones al servicio público y generar una renovación en las plantas de personal.

El tema ha generado preocupación entre organizaciones sindicales y sectores del magisterio, especialmente por las implicaciones que podría tener para quienes actualmente continúan trabajando pese a haber cumplido los requisitos para pensionarse.

La propuesta no buscaría eliminar ni modificar los derechos pensionales adquiridos. Es decir, el debate estaría relacionado con la permanencia en el cargo y no con el reconocimiento o pago de la pensión.

Por ahora, el alcance exacto dependerá del contenido del decreto.

¿Qué dice actualmente la ley sobre el retiro forzoso?

La legislación colombiana ya establece una edad máxima para el retiro forzoso de quienes desempeñan funciones públicas. La Ley 1821 de 2016 elevó ese límite de 65 a 70 años.

La norma establece que, una vez cumplida esa edad, procede el retiro inmediato del cargo. Además, precisa que el cambio en la edad de retiro no modifica las reglas generales ni los regímenes especiales relacionados con el acceso a la pensión.

Según Función Pública, quienes cumplen los requisitos para pensionarse pueden permanecer voluntariamente en sus cargos hasta alcanzar la edad de retiro forzoso, siempre que cumplan las condiciones previstas y comuniquen esa decisión al empleador.

Ese es precisamente uno de los puntos que podría entrar en discusión con la nueva reglamentación anunciada por el Gobierno.

Esta iniciativa está siendo preparada y no de una nueva regla que ya haya entrado en vigor. El contenido definitivo será clave para establecer a quiénes aplicaría, bajo qué condiciones y qué ocurriría con los trabajadores que actualmente permanecen en sus cargos después de pensionarse.

El debate también tendrá especial atención en el sector educativo, debido al número de docentes que podrían verse involucrados y a las posiciones que ya han expresado organizaciones sindicales frente a la propuesta.