Chile y Venezuela van a restablecer sus relaciones ¿Qué significa para los migrantes?

Tras romper relaciones en 2024, luego de que el entonces presidente Gabriel Boric se sumara a otros líderes que pedían una revisión completa de los resultados de las elecciones presidenciales que permitían seguir en el cargo a Nicolás Maduro, Chile y Venezuela reanudarán sus lazos diplomáticos.

El anuncio formal tuvo lugar este jueves 30 de julio en la sede de gobierno chilena. El mandatario de ultraderecha, José Antonio Kast, celebró el alcance del entendimiento como el inicio de una etapa inédita entre ambas naciones, destacando que el avance progresivo permitirá dar pasos firmes hacia la normalización plena de los vínculos bilaterales.

Bajo la misma línea, un comunicado difundido, de forma simultánea, por las cancillerías de ambos países confirmó la elaboración de una hoja de ruta compartida, que un primer momento buscará la apertura gradual de los servicios consulares.

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El impacto en la comunidad venezolana en Chile:

Para la comunidad migrante venezolana en Chile —la más numerosa del país, con cerca de 700.000 personas— la decisión marca un punto de quiebre con implicaciones directas en su vida cotidiana y en los planes del Ejecutivo chileno.

Por un lado, la falta de canales oficiales entre Santiago y Caracas representaba un obstáculo insuperable para la agenda del presidente Kast. Desde su llegada al poder en marzo, impulsado por una narrativa de "mano dura" que vincula la migración irregular con el aumento del crimen, el Ejecutivo fijó la meta de expulsar a la gran mayoría de los 330.000 indocumentados del país.

Sin embargo, a la fecha, el Gobierno de José Antonio Kast no ha podido realizar expulsiones en aviones militares de ciudadanos venezolanos, debido a que la interrupción del diálogo impedía coordinar repatriaciones con las autoridades venezolanas.

Por otro lado, para miles de residentes venezolanos la noticia es una ventana de alivio. Algunos migrantes de nacionalidad venezolana esperan con ansias el restablecimiento de relaciones para poner al día sus papeles y regularizar su situación en el país.

En entrevista con la cadena estatal TVN, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna destacó este beneficio, indicando que la reapertura consular habilitará los trámites requeridos para que la población migrante ordene sus documentos.

Próximos pasos en la hoja de ruta

Aunque Pérez Mackenna aclaró que no existe todavía un día fijado para la apertura oficial de las dependencias diplomáticas, la ejecución del plan será inmediata. El jefe de asuntos consulares de Chile viajará a el primer fin de semana de 2026 con la misión de gestionar la infraestructura y los aspectos logísticos que pondrán en marcha esta reactivación operacional.

Este acercamiento busca destrabar un distanciamiento diplomático que se profundizó en julio de 2024, cuando la administración de Maduro ordenó a su personal diplomático salir de Chile y de otros seis países que cuestionaron la transparencia de los comicios en Venezuela.