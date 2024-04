Colombia solicitó sesión extraordinaria de la OEA para tratar la crisis entre México y Ecuador

Colombia solicitó una reunión urgente para tratar la crisis diplomática entre México y Ecuador ante la OEA. El encuentro será el próximo 10 de abril a las 10:00 a.m. hora local de Washington.

Crisis diplomática entre México y Ecuador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador luego que la policía del país sudamericano irrumpiera a la embajada mexicana para capturar al expresidente Jorge Glas.

Glas fue presidente de México desde el 2013 hasta el 2018. Sin embargo, fue condenado por la justicia por casos de corrupción. El exmandatario solicitó protección en la embajada de su país. Luego que la policía ingresara a la sede diplomática, lo capturaron.

La acción no fue bien vista por México, asegurando que se trató de un golpe al principio de inviolabilidad del cual gozan las embajadas. Por lo tanto, ordenó la salida de los funcionarios en el país y rompiendo así las relaciones diplomáticas. Por su parte, las autoridades indicaron que la permanencia de Glas en la embajada era ilegal, debido a que los condenados no pueden tener ese beneficio diplomático.

Acto seguido, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió el accionar de la policía, afirmando que los delincuentes no pueden ser considerados como perseguidos políticos. Sumado a ello, señaló que Glas no puede abusar de los privilegios diplomáticos. “Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”, señaló.

Los países de la región se refirieron sobre esta coyuntura. Por ejemplo, Nicaragua decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador y Bolivia convocó a su embajadora en el país vecino.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que la toma a la embajada fue una ruptura en la convención de Viena y en la soberanía de México en Ecuador.

“Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente"

Dos reuniones extraordinarias en la OEA para tratar el tema

La Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció al respecto y rechazó el allanamiento perpetrado por las autoridades ecuatorianas. Además, hizo el llamado para convocar al Consejo permanente para el 9 de abril para estudiar las normas de las relaciones diplomáticas y de asilo.

“La Secretaría General rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”, informó la Organización.

#MIÉRCOLES | CP OEA analiza “la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático 🇲🇽 en 🇪🇨”

⏰11:00 EDT-14:00 GMT

📺https://t.co/Xcgc6sFK1N

ℹ️ https://t.co/2BfEWH528n pic.twitter.com/745ZBlAqul — OEA (@OEA_oficial) April 8, 2024

La sesión entonces fue convocada para que los 35 países miembros estudiaran la solución, concretamente en la posible violación a lo expuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en el cual se plantea los beneficios y prohibiciones que tiene la figura de asilo político. Este encuentro se llevará a cabo el martes 9 de abril a las 3:00 p.m. hora local de Washington.

Posteriormente, Colombia y Bolivia solicitaron otra sesión extraordinaria para el 10 de abril a las 10:00 a.m. en aras de analizar la “violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la figura de asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador." El encuentro se llevará a cabo en el Salón Simón Bolívar de la Organización de los Estados Unidos.