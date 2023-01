Conmoción por asesinato de colombiana en Chile: su expareja la habría matado a golpes

Elena Zapata era una mujer antioqueña de 48 años que falleció en una unidad de cuidados intensivos en Santiago de Chile, tras la golpiza que recibió por parte de un hombre que intentaba tener un vínculo sentimental con ella.

Tatiana Rosero Zapata, hija de víctima, señaló que este hecho le cambió la vida. “Esto es algo que, más que dolerle a uno, le destroza a uno como la vida”.

Ella es una de las tres hijas de Elena Zapata. Relata que lo que le ocurrió a su madre fue algo estremecedor. “Él le destrozó toda la cara, le fracturó tórax, tiene múltiples, demasiados traumas en la cabeza”.

El sospechoso de la golpiza fue detenido. Se trata de un ciudadano chileno, enfurecido porque no aceptaba el rompimiento de la relación sentimental. Por esa razón atacó a la mujer con puños, objetos contundentes y hasta abusó sexualmente de ella.

Luz Mary Zapata, hermana de víctima, relató cómo ocurrieron los hechos. “Fue muy brutal. Ese hombre se fue contra ella con toda su sevicia y para nosotros él es un monstruo”.

La mujer de 48 años, quien había viajado a Chile hace 8 meses en busca de empleo, sobrevivió inicialmente al ataque, estuvo en cuidados intensivos, pero el pasado sábado 21 de enero su cuerpo no aguantó. El feminicidio quedó consumado.

Nosotros queremos que para él haya toda la fuerza de la justicia que se pueda.

La situación de esta familia no solo es compleja por el dolor, también porque económicamente no tienen como sostener el costoso traslado del cuerpo hasta Colombia. Una de las hijas de la víctima viajó a la capital chilena para coordinar los trámites legales, pero hay un obstáculo, el dinero. Repatriar el cuerpo es un proceso costoso y la familia no cuenta con los recursos, por eso, en medio de la impotencia por el trágico hecho, claman solidaridad.

Puede leer: Ya se conoce la pena que podría enfrentar hombre que intentó degollar a mujer en Malambo