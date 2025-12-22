CANAL RCN
Internacional

Trump amenaza nuevamente a Maduro y anuncia nuevos buques de guerra para Estados Unidos

El mandatario estadounidense anunció que su país tendrá una nueva flota de buques de guerra que llevarán su nombre.

Foto: AFP

AFP

diciembre 22 de 2025
06:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a enviar una advertencia a Nicolás Maduro y aseguró que lo más "inteligente" que puede hacer es dimitir.

Al ser consultado en su casa de Florida si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el presidente respondió: "Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo".

Alta funcionaria del Gobierno Trump le dejó contundente mensaje a Maduro: “Tiene que irse”
RELACIONADO

Alta funcionaria del Gobierno Trump le dejó contundente mensaje a Maduro: “Tiene que irse”

"Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.

Nuevos buques de guerra para Estados Unidos

Además, durante la rueda de prensa, Trump anunció el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra que llevarán su nombre, un hecho extremadamente inusual para un presidente en ejercicio.

Los buques serán "los mejores del mundo", dijo el mandatario desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, en la que precisó que se construirían dos buques de guerra de la "Trump Class USS Defiant" para empezar.

Imágenes expuestas sobre caballetes mostraron el futuro buque en el mar y en plena acción.

Estados Unidos retira a decenas de embajadores nombrados durante la administración de Biden
RELACIONADO

Estados Unidos retira a decenas de embajadores nombrados durante la administración de Biden

Así serán los nuevos buques de guerra de Trump

Estimó que la construcción de los dos primeros navíos llevaría "alrededor de dos años y medio", asegurando que esta nueva clase contaría después "rápidamente" con 10 buques y, al término del proyecto, con entre 20 y 25 buques.

"Cada uno de ellos será el mayor buque de guerra en la historia de nuestro país" e incluso "del mundo", aseguró Trump.

Precisó que los navíos estarían equipados con cañones y láseres, y que podrían portar armas hipersónicas y nucleares.

Trump dijo querer implicarse personalmente en el diseño de los nuevos barcos y se describió como una persona "muy orientada a la estética".

EE.UU. aumentó el dinero para que los inmigrantes se autodeporten: Trump elevó la cifra
RELACIONADO

EE.UU. aumentó el dinero para que los inmigrantes se autodeporten: Trump elevó la cifra

Además, indicó que esta nueva clase de buques estaba concebida como un mensaje "para todo el mundo, no es para China. Nos llevamos muy bien con China", que ha reforzado y modernizado su propia marina.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Alta funcionaria del Gobierno Trump le dejó contundente mensaje a Maduro: “Tiene que irse”

Estados Unidos

Estados Unidos retira a decenas de embajadores nombrados durante la administración de Biden

Estados Unidos

EE.UU. aumentó el dinero para que los inmigrantes se autodeporten: Trump elevó la cifra

Otras Noticias

Navidad

Los destinos turísticos más buscados por los colombianos para viajar en Navidad

Viajar en Navidad: los destinos que más interés generan entre los colombianos. ¿Cuáles son?

Bogotá

Crucial obra en Bogotá superó el 74% de avance y podría estar lista en 2026: movilidad mejoraría

La construcción contempla la conexión con Transmilenio.

León de México

El futbolista colombiano que llegará a León tras el adiós de James Rodríguez: ¿Quién es?

Gasolina

El ACPM subió $100 antes de cerrar el año: así quedó el precio en las principales ciudades

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos