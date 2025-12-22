Trump amenaza nuevamente a Maduro y anuncia nuevos buques de guerra para Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a enviar una advertencia a Nicolás Maduro y aseguró que lo más "inteligente" que puede hacer es dimitir.

Al ser consultado en su casa de Florida si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el presidente respondió: "Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo".

"Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.

Nuevos buques de guerra para Estados Unidos

Además, durante la rueda de prensa, Trump anunció el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra que llevarán su nombre, un hecho extremadamente inusual para un presidente en ejercicio.

Los buques serán "los mejores del mundo", dijo el mandatario desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, en la que precisó que se construirían dos buques de guerra de la "Trump Class USS Defiant" para empezar.

Imágenes expuestas sobre caballetes mostraron el futuro buque en el mar y en plena acción.

Así serán los nuevos buques de guerra de Trump

Estimó que la construcción de los dos primeros navíos llevaría "alrededor de dos años y medio", asegurando que esta nueva clase contaría después "rápidamente" con 10 buques y, al término del proyecto, con entre 20 y 25 buques.

"Cada uno de ellos será el mayor buque de guerra en la historia de nuestro país" e incluso "del mundo", aseguró Trump.

Precisó que los navíos estarían equipados con cañones y láseres, y que podrían portar armas hipersónicas y nucleares.

Trump dijo querer implicarse personalmente en el diseño de los nuevos barcos y se describió como una persona "muy orientada a la estética".

Además, indicó que esta nueva clase de buques estaba concebida como un mensaje "para todo el mundo, no es para China. Nos llevamos muy bien con China", que ha reforzado y modernizado su propia marina.