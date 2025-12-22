CANAL RCN
Condenan a militares por desaparición y asesinato de menores en Ecuador

Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando encontraron cuatro cadáveres de menores.

Justicia.
Justicia colombiana. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
06:50 p. m.
En las últimas horas, la justicia en Ecuador condenó a un grupo de militares por desaparición de menores.

Las condenas son cercanas a los 35 años y los hechos radican sobre los cuerpos que fueron encontrados en 2024. 16 militares fueron hallados culpables por desaparición forzada.

Los cuatro cadáveres encontrados

El 9 de diciembre del año pasado comenzó la investigación, las cuales fueron apuntando a la responsabilidad de los uniformados. Las hipótesis se confirmaron el 22 de diciembre, es decir, pocos días después.

Los cuatro cadáveres fueron encontrados incinerados y con disparos en la cabeza. Además, eran jóvenes de 11 a 15 años, quienes fueron detenidos por el cuerpo militar cerca al Mall del Sur. Acto seguido, los llevaron en un vehículo a 37 kilómetros de distancia.

¿Quiénes son los militares?

De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía, “las acciones estuvieron separadas de las funciones de servicio propias de un militar y que, en lugar de entregar a los menores a la Policía. Fueron apartadas del debido proceso, lo que concluyó en la desaparición y muerte de las víctimas”.

John Henry Z. E., Wilson Alfredo W. A., Wilmer Danny L. C., Rodrigo Paúl N. P., Jonathan Raúl G. P., Ronald Stalin P. T., Sergio Francisco V. B., Jhon Eduardo T. M., Lister Henry L. C., Bryan Olmedo N. L. y David Andrés C. A: ellos son los 11 militares que actuaron directamente.

En cambio, hubo cinco militares (Nelson Oswaldo S. Z., Moisés Israel L. L., Álex Xavier Q. A., Carlos Xavier E. M. y Christian Eduardo A. Q.) que fueron cooperadores, por lo que los condenaron a 30 meses (2.5 años). Hubo un uniformado que fue declarado como inocente: Juan Francisco I.M.

Aparte de los años tras las rejas, deberán pagar una multa de 800 salarios básicos unificados y 10 mil dólares. En materia simbólica, deberán presentar disculpas públicas por medios de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión o canales del del espectro digital.

