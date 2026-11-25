El próximo 3 de enero de 2027 se cumplirá el primer año de la operación Resolución Absoluta, puesta en marcha por Estados Unidos y que concluyó con algo que, tiempo atrás, era impensado: la captura de Nicolás Maduro.

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Maduro, quien estuvo en el poder desde 2013 tras la muerte de Hugo Chávez y señalado de fraude electoral en 2024, fue arrestado por las tropas norteamericanas que ingresaron a suelo venezolano en la madrugada.

En 2027 será el juicio

El presidente Donald Trump se encargó de mostrarle al mundo la imagen del venezolano a bordo del USS Iwo Jima. Esta fue la primera fotografía de Maduro capturado.

Horas después, en la tarde-noche, las cámaras del planeta grabaron el momento en el que un avión aterrizó en Nueva York con el dictador. Maduro estuvo escoltado por un robusto equipo de la DEA y junto a su esposa, Cilia Flores, también arrestada.

Ambos fueron enviados al Centro de Detención de Brooklyn, donde permanecen privados de la libertad y a la espera del juicio que comenzará oficialmente a mediados de 2027.

Maduro tendrá 15 minutos para presentar sus argumentos

Mientras transcurren los meses, Maduro y Flores han comparecido en tres audiencias, en las que los acusaron por cargos de presunto narcoterrorismo, narcotráfico y hechos de secuestro o tortura. El caso fue asumido por la jueza Analisa Torres tras el fallecimiento de Alvin Hellerstein.

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Un día después del cumpleaños 64 de Maduro, NTN24 reveló la decisión clave más reciente que tomó la togada. La jueza estableció cuáles serán los tiempos de la audiencia del jueves 17 de diciembre.

Cada uno, Maduro y Flores, tendrá 15 minutos para presentar sus argumentos en la solicitud de inmunidad diplomática con la que sus defensas han buscado desestimar los cargos. Posteriormente, la Fiscalía contará con 30 minutos para exponer la contraparte.