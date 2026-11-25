En la noche de este miércoles 25 de noviembre, se presentó un grave hecho en la localidad de Kennedy.

Tres hombres armados le robaron una camioneta de color rojo a un ciudadano en el sector de Mandalay. Acto seguido, se estrellaron en una vía cerrada y luego emprendieron la huida entre las viviendas. Uno de los ladrones fue capturado al interior de una casa.

¿Qué se sabe de este hecho?

El robo de vehículos es uno de los delitos de alto impacto más preocupantes en Bogotá. Son frecuentes los casos de esta índole y lo más grave es que permiten destapar el accionar criminal de bandas que operan entre las sombras.

Uno de los resultados más recientes se dio en la localidad de Ciudad Bolívar, concretamente en el barrio El Perdomo. La Policía persiguió a cuatro delincuentes venezolanos que habían robado un vehículo bajo la modalidad de falso servicio.

Estos ladrones dejaron con las manos atadas a un hombre de 49 años. Cuando los policías lo encontraron, la víctima les contó lo que había ocurrido, lo cual permitió que se efectuara un plan candado en aras de cortarles el camino a los delincuentes.

A lo largo de la persecución, intentaron hacer que los policías motorizados perdieran el control. Sumado a ello, cuando se vieron acorralados, dieron reversa e intentaron atropellar a los uniformados. Al final, no lograron su cometido, fueron capturados y enviados a la cárcel con medida de aseguramiento.

¿Cuántos vehículos se roban en Bogotá?

Entre enero y octubre de 2026, las autoridades reportaron 2.612 hurtos de automotores, según las cifras del Observatorio de Seguridad de la Secretaría de Seguridad.

Los robos ocurrieron de la siguiente forma: sin el empleo de armas – 717 casos, con armas de fuego – 398, con armas blancas – 49 y con objetos contundentes – 9. No hubo registros en cinco hechos.

Kennedy (457), Engativá (286), Suba (216), Puente Aranda (208) y Ciudad Bolívar (199) fueron las cinco localidades con más sucesos.