Una autorización sin precedentes permitirá que hasta un millón de satélites lleguen a la órbita terrestre de aquí a 2040. El permiso, divulgado este miércoles 25 de noviembre a través del portal oficial de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), respalda el ambicioso plan de centros de datos espaciales de SpaceX, cuya puesta en marcha fue fijada por su director, Elon Musk, para el cuarto trimestre de 2027, con una aceleración prevista en 2028.

Detrás de esta carrera tecnológica se encuentra una ventaja física determinante frente a las instalaciones terrestres: al ubicarse en una órbita heliosíncrona, los equipos espaciales captan radiación solar de manera ininterrumpida y alcanzan una eficiencia energética ocho veces mayor que en la superficie del planeta.

Para operar en dichas condiciones, los centros de datos espaciales despliegan, en su mayoría, flotas de satélites en órbita baja cercanos entre sí, garantizando enlaces estables.

SpaceX trabajará con lo que tiene a la mano en este nuevo proyecto:

En el caso particular de la constelación Starmind, desarrollada por la firma de Musk, la infraestructura enlazará directamente con la red Starlink —también perteneciente a la compañía— para la transmisión de datos.

Además, el despliegue contará con procesadores de última generación Vera Rubin, fabricados especialmente para el entorno espacial por Nvidia, tras un acuerdo entre ambas corporaciones, y se apoyará en la flota de lanzadores de SpaceX, que acumula cientos de vuelos realizados.

Otras empresas también trabajan en sus centros de datos espaciales:

SpaceX recibe el aval de la FCC, en medio del auge por llevar el procesamiento de información más allá de la frontera terrestre, una tendencia que cobró fuerza desde el año pasado con múltiples competidores en escena.

Google impulsa actualmente su programa Suncatcher y en octubre ya alcanzó un hito al operar un procesador de vanguardia en el espacio, un avance que la empresa emergente Starcloud también había conseguido a finales de 2025, al poner en funcionamiento una GPU desde un satélite.

A este ecosistema en expansión se suma igualmente Blue Origin, que ya presentó ante la FCC la solicitud correspondiente para desarrollar su iniciativa denominada "Project Sunrise", en competencia directa por el dominio de la infraestructura espacial de datos.