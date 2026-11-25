Hace cuatro años, la NASA puso en marcha una prueba de defensa planetaria que consistió en estrellar deliberadamente una nave espacial, llamada DART, contra Dimorphos, un pequeño asteroide de aproximadamente 160 metros de diámetro que orbita alrededor de otro cuerpo celeste más grande, conocido como Didymos.

El objeto se encontraba a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra y no representaba una amenaza para nuestro planeta. La prueba buscaba comprobar si era posible modificar la trayectoria de un asteroide mediante un impacto, una técnica que podría ser útil si en el futuro se detectara un objeto con riesgo de colisión contra la Tierra.

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La maniobra consiguió su objetivo: el choque de DART redujo en 33 minutos el tiempo que Dimorphos tarda en completar su órbita. Sin embargo, para entender con mayor precisión qué ocurrió después de la colisión, era necesario regresar al lugar y examinar sus consecuencias.

Hera llegó a Dimorphos y captó imágenes sorprendentes

Esa tarea quedó en manos de Hera, la misión de la Agencia Espacial Europea (ESA), que fue lanzada en octubre de 2024. Después de dos años de viaje, la sonda llegó a las proximidades de Dimorphos y comenzó a enviar las primeras imágenes del asteroide tras el impacto.

Las fotografías, reveladas el miércoles por la ESA, muestran cambios importantes en la superficie del cuerpo celeste. En una de ellas se observa una zona que parece haber quedado aplastada por la colisión, con un cráter y varias estructuras inusuales en su interior.

Naomi Murdoch, planetóloga del Instituto Superior de Aeronáutica y del Espacio (ISAE-SUPAERO), explicó que el choque transformó tanto la apariencia del asteroide como la manera en que se desplaza.

Con el impacto, hemos cambiado la apariencia de Dimorphos, hemos cambiado la forma en que se mueve, y hemos observado por primera vez una multitud de nuevos compañeros en este sistema con los que no contábamos.

¿Qué cambió en el movimiento del asteroide?

Uno de los hallazgos de Hera es que las consecuencias de la colisión fueron más allá de la modificación de la órbita de Dimorphos. Los investigadores también encontraron cambios en su dinámica y en la forma en que gira.

Antes del impacto, su comportamiento era más estable, pero ahora presenta movimientos caóticos. Sabina Raducan, planetóloga del Instituto Internacional de Ciencias Espaciales (ISSI), en Berna, comparó su movimiento con el de un "barril que lanzas por una escalera y que se mueve en todas direcciones".

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La experta explicó que, antes del choque, Dimorphos se parecía a la Luna; sin embargo, después de la prueba, su movimiento se volvió mucho más irregular.

Cientos de rocas acompañan ahora a Didymos y Dimorphos

Otro descubrimiento que llamó la atención del equipo científico fue la presencia de numerosos fragmentos rocosos alrededor de los dos asteroides.

Las observaciones permitieron identificar cientos de bloques que se encuentran en movimiento en este sistema. Sus dimensiones varían desde el tamaño de un balón de fútbol hasta el de una lavadora.