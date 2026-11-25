La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, sigue generando recuerdos y nuevas revelaciones de las personas que compartieron con el cantante. Esta vez, Georgy Parra, productor musical y amigo cercano del artista, contó un detalle sobre los compromisos que tenía el intérprete de música popular antes del siniestro.

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Durante una conversación en el programa 'Piso 8', Parra recordó que Yeison tenía afán por llegar a Medellín, donde lo esperaba una reunión de trabajo que consideraba importante. El encuentro estaba relacionado con la organización de los proyectos que tenía previstos para 2026 y hacía parte de los planes que estaba preparando para su carrera musical.

¿Por qué Yeison Jiménez tenía afán el día del accidente aéreo?

Según el relato de Georgy Parra, el cantante necesitaba llegar a Medellín entre las 5:00 y las 5:30 de la tarde para cumplir con el compromiso. El productor explicó que una sala de juntas quedó esperando al artista, pues la reunión no se pudo realizar tras conocerse la noticia del accidente.

Parra también recordó que Yeison tenía programada una presentación en Marinilla y que, ante posibles inconvenientes con sus desplazamientos, habría podido contemplar otras alternativas para llegar a Medellín. Sin embargo, su prioridad era cumplir con el encuentro que tenía previsto para esa tarde.

Una sala de juntas se quedó sola esperando a que Yeison llegara. Y no, ese era el afán de Yeison porque él tenía un show en Marinilla, pero si tuvo problemas ahí, pudo haber cogido rápido para Bogotá, creo yo, y coger un vuelo para Medellín y llegaba a medianoche. Él necesitaba llegar a las 5:00 - 5:30 p.m.; dijo que llegaba y ese era el afán: una reunión muy importante donde él ya estaba preparando todo lo que venía en el 2026.

¿Cómo recordó Georgy Parra los últimos meses de Yeison Jiménez?

Durante la misma conversación, el productor también habló sobre la manera en que veía al cantante durante los últimos meses de vida. Según recordó, Yeison tenía numerosos planes y estaba concentrado en sacar adelante diferentes proyectos musicales y profesionales.

Parra describió al artista como una persona que quería avanzar rápidamente con sus objetivos. Incluso aseguró que en algunas oportunidades le recomendó tomarse las cosas con más tranquilidad, pues consideraba que no todos los asuntos necesitaban resolverse de inmediato. “Lo noté ansioso”, fue la expresión que utilizó para recordar cómo percibía al intérprete.