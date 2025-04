Los otros famosos que murieron en el concierto de Rubby Pérez en República Dominicana

La música caribeña está de luto tras la tragedia ocurrida en la madrugada del 9 de abril en República Dominicana, cuando el techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, se desplomó en pleno concierto del reconocido merenguero Rubby Pérez.

RELACIONADO Cuerpo de Rubby Pérez fue hallado por socorristas entre los escombros de la discoteca Jet Set

Lo que prometía ser una noche de alegría terminó en devastación, dejando más de 120 víctimas fatales, entre ellas varias figuras conocidas del mundo artístico y deportivo.

El propio Rubby Pérez, intérprete de éxitos como De color de rosa, fue hallado sin vida en horas de la tarde del martes, luego de intensas labores de búsqueda por parte de los organismos de socorro.

También perdieron la vida otras figuras reconocidas

La magnitud de la catástrofe fue tal, que entre los fallecidos no solo se encuentra el cantante dominicano, sino también figuras del deporte y la cultura de ese país.

El ex relevista de Grandes Ligas Octavio Dotel, el también ex jugador de MLB Tony Blanco y Nelsy Cruz, gobernadora, y hermana del ex toletero Nelson Cruz, aparecen en el listado de fallecidos.

Este fue el desgarrador mensaje de despedida de Ricardo Montaner tras la muerte de Rubby Pérez

Las víctimas estaban disfrutando del concierto cuando la estructura del lugar colapsó de manera arrepentida. Aunque aún se investigan las causas exactas del accidente, las autoridades ya han iniciado una revisión estructural de otros espacios nocturnos de la capital.

Una tragedia que enluta a República Dominicana

Hasta la tarde del 9 de abril, se habían confirmado más de 120 fallecidos y 160 heridos, mientras el país entero se encuentra en duelo. La hija de Rubby Pérez, Zulinka Pérez, quien también estaba en el lugar, logró sobrevivir al siniestro.