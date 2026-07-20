CANAL RCN
Internacional

Condenan a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, en Estados Unidos

La justicia estadounidense sentenció al cofundador del Cártel de Sinaloa tras declararse culpable de crimen organizado y narcotráfico en 2024.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, del cártel de Sinaloa, no será condenado a muerte en EE. UU.
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 20 de 2026
07:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La justicia de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del narcotráfico internacional.

‘El Mayo’ Zambada, capo mexicano, se declaró culpable tras ser entregado a EE. UU. por un hijo del ‘Chapo’
RELACIONADO

‘El Mayo’ Zambada, capo mexicano, se declaró culpable tras ser entregado a EE. UU. por un hijo del ‘Chapo’

La sentencia se produjo después de que el capo mexicano se declarara culpable de cargos por crimen organizado y narcotráfico.

Zambada, fue detenido en 2024 tras décadas escapando de las autoridades. Enfrentó un proceso judicial que culminó con una de las condenas más significativas contra líderes del narcotráfico mexicano.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, del cártel de Sinaloa, no será condenado a muerte en EE. UU.
RELACIONADO

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, del cártel de Sinaloa, no será condenado a muerte en EE. UU.

La condena que pagará Ismael ‘El Mayo’ Zambada

El capo del narcotráfico, considerado durante años como uno de los hombres más buscados por las agencias antidrogas estadounidenses, finalmente respondió ante la justicia por sus actividades criminales.

La sentencia judicial incluye un elemento sin precedentes: el decomiso de 15.000 millones de dólares, una suma destinada a resarcir los daños causados por las operaciones del cartel.

Esta cifra representa una de las mayores confiscaciones ordenadas en casos relacionados con el narcotráfico, reflejando la magnitud de las operaciones financieras de la organización criminal.

El peligroso narco, Ismael 'El Mayo' Zambada, se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva York
RELACIONADO

El peligroso narco, Ismael 'El Mayo' Zambada, se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva York

La trayectoria de ‘El Mayo’ Zambada en el mundo del narcotráfico

El Cártel de Sinaloa, fundado por Zambada junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se consolidó como una de las estructuras de narcotráfico más poderosas a nivel mundial.

La organización ha sido responsable del tráfico de toneladas de drogas hacia Estados Unidos y otros países durante décadas, generando violencia y corrupción en múltiples regiones de México.

La captura de Zambada en 2024 marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico, considerando que el capo había mantenido un perfil bajo durante años, evitando la captura mediante una compleja red de protección y corrupción.

Su detención representó un golpe significativo para la estructura del cartel, aunque expertos advierten que estas organizaciones suelen reestructurarse tras la caída de sus líderes.

El peligroso narco, Ismael 'El Mayo' Zambada, se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva York
RELACIONADO

El peligroso narco, Ismael 'El Mayo' Zambada, se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva York

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Celebraciones en España se han visto empañadas por incendio al norte de Madrid: 1.200 personas han sido evacuadas

Gaza

En medio de incumplimientos del alto al fuego, Hamás elige un nuevo líder ¿De quién se trata?

Venezuela

Siguen hallando cuerpos bajo los escombros en Venezuela, tras los terremotos: esta es la cifra

Otras Noticias

Copa BetPlay

Regresa el FPC tras el Mundial: así se jugará la primera ronda 'mata-mata' de la Copa BetPlay

Tras la final de la Copa del Mundo 2026, volverá la actividad en el fútbol profesional colombiano con duelos de eliminación directa.

Temblor en Colombia

¡Tembló múltiples veces en Colombia hoy 20 de julio de 2026!

¿Dónde ha sido el más reciente? ¿A qué hora fue? Descubra los detalles completos aquí.

Resultados lotería

Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 20 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

Selección de España

España se llevó una Copa del Mundo en una bolsa de plástico y todo quedó grabado

Enfermedades

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS