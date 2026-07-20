Condenan a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, en Estados Unidos

La justicia de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del narcotráfico internacional.

La sentencia se produjo después de que el capo mexicano se declarara culpable de cargos por crimen organizado y narcotráfico.

Zambada, fue detenido en 2024 tras décadas escapando de las autoridades. Enfrentó un proceso judicial que culminó con una de las condenas más significativas contra líderes del narcotráfico mexicano.

La condena que pagará Ismael ‘El Mayo’ Zambada

El capo del narcotráfico, considerado durante años como uno de los hombres más buscados por las agencias antidrogas estadounidenses, finalmente respondió ante la justicia por sus actividades criminales.

La sentencia judicial incluye un elemento sin precedentes: el decomiso de 15.000 millones de dólares, una suma destinada a resarcir los daños causados por las operaciones del cartel.

Esta cifra representa una de las mayores confiscaciones ordenadas en casos relacionados con el narcotráfico, reflejando la magnitud de las operaciones financieras de la organización criminal.

La trayectoria de ‘El Mayo’ Zambada en el mundo del narcotráfico

El Cártel de Sinaloa, fundado por Zambada junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se consolidó como una de las estructuras de narcotráfico más poderosas a nivel mundial.

La organización ha sido responsable del tráfico de toneladas de drogas hacia Estados Unidos y otros países durante décadas, generando violencia y corrupción en múltiples regiones de México.

La captura de Zambada en 2024 marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico, considerando que el capo había mantenido un perfil bajo durante años, evitando la captura mediante una compleja red de protección y corrupción.

Su detención representó un golpe significativo para la estructura del cartel, aunque expertos advierten que estas organizaciones suelen reestructurarse tras la caída de sus líderes.