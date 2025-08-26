‘El Mayo’ Zambada, capo mexicano, se declaró culpable tras ser entregado a EE. UU. por un hijo del ‘Chapo’

En las últimas horas, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico ante la justicia estadounidense, una decisión con la que se evita ir a juicio, pero no de pasar el resto de su vida en prisión, como su exsocio Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, tras conocerse la decisión del capo mexicano, aseguró:

Morirá en una cárcel de federal, donde está su lugar.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable en EE. UU.

"Culpable", dijo Zambada en español sobre los cargos de empresa criminal continuada entre 1989 y enero de 2024, y conspiración en grupo criminal para lavar activos, perpetrar asesinatos, secuestros y tráfico de drogas entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar, según denunció, emboscado por un hijo del ‘Chapo’, Joaquín Guzmán López.

Zambada pidió perdón a quienes han sufrido por sus acciones y reconoció que "la organización que dirigía promovió la corrupción pagando sobornos a policías, comandantes militares y a políticos".

También debe pagar una multa de 15.000 millones de dólares.

El próximo 13 de enero de será anunciada su sentencia.

El prontuario criminal del capo ‘El Mayo’ Zambada

‘El Mayo’ es uno de los narcotraficantes más longevos con cinco décadas de actividad, que nunca fue detenido en México, confesó haber enviado a Estados Unidos 1,5 millones de kilos de cocaína.

Zambada, con el cabello blanco y dificultades para caminar, renunció con su acuerdo de culpabilidad a sus derechos constitucionales como ir a juicio y apelar.

La Fiscalía había anunciado a principios de agosto que renunciaba a pedir la pena de muerte en su caso, pese a que Zambada no estaba amparado por un acuerdo de extradición con México, que excluye la pena capital.

Su abogado Frank Pérez, aseguró que el pacto con la Fiscalía "no es un acuerdo de cooperación, ni con el gobierno de Estados Unidos, ni con ningún otro gobierno.