En medio de incumplimientos del alto al fuego, Hamás elige un nuevo líder ¿De quién se trata?

El principal rostro negociador de Hamás hasta la fecha, Jalil al Haya, es el nuevo jefe del buró político del movimiento islamista palestino.

La designación sitúa al frente del grupo al hombre que sobrevivió el año pasado a un atentado planeado por Israle en Doha —en el que perdió a uno de sus hijos— y llega en un momento crítico: con el pacto de cese al fuego firmado en octubre de 2025 al borde del colapso por constantes ataques cruzados y denuncias mutuas de incumplimiento.

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Víctimas de ambos bandos desde que fue anunciado el alto al fuego:

Las cifras de víctimas mortales reflejan el deterioro de este acuerdo en la devastada Franja de Gaza. De acuerdo con el Ministerio de Salud local —cuyos balances valida la Organización de las Naciones Unidas—, al menos 1.144 palestinos han perdido la vida desde que la tregua entró en vigor.

Del lado israelí, la violencia registrada durante este mismo periodo se ha cobrado la vida de cinco soldados y un contratista del Ministerio de Defensa.

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¿Quién es Jalil al Haya, nuevo líder de Hamás?

Al Haya, nacido en 1960, toma las riendas tras un periodo de transición en el que la cúpula estuvo bajo el mando de un consejo interino, coordinado por el veterano Mohamed Darwish.

Este tipo de dirección se mantuvo desde la baja de Yahya al Sinwar, el anterior líder abatido por las fuerzas armadas de Israel en suelo gazatí un año después de los atentados del 7 de octubre de 2023, de los cuales el gobierno israelí lo señalaba como uno de los autores principales.

A través de una nota oficial, la organización palestina hizo formal el nombramiento al confirmar la elección de Jalil al Haya, para encabezar el máximo órgano de decisión política del grupo, en reemplazo de Yahya al Sinwar.

Con esta decisión, Hamás coloca al frente de su estructura directiva a la figura que ha liderado las conversaciones indirectas de paz con las autoridades israelíes.