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Congresista de EE. UU. le pide a Delcy Rodríguez que entregue a Diosdado Cabello

Por Cabello hay una recompensa mayor a los 20 millones de dólares.

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Foto: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 25 de 2026
04:51 p. m.
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En Venezuela aún se recuerda la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026, con la que Estados Unidos les puso fin a los más de 10 años de Nicolás Maduro en el poder. Lo capturó y se lo llevó para que compareciera ante un tribunal en Nueva York.

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Mientras tanto, la gestión en Venezuela ha estado en manos de Delcy Rodríguez, quien se estaba desempeñando como vicepresidenta. Su administración ha generado opiniones divididas: algunos consideran que ha habido avances, mientras que otros sienten que es la continuidad del régimen.

Congresista exige que haya transición

Por medio de su cuenta de X, el representante republicano Carlos Giménez se refirió a la situación en Venezuela, en la que pidió que se dé la transición.

El congresista norteamericano aseguró que Rodríguez está siendo una ‘dictadora interina’, recordando que hizo parte del régimen de Maduro y Chávez: “Tiene las manos manchadas con la corrupción, la represión y el sufrimiento del pueblo venezolano”.

Para la transición, recalcó que Venezuela debería entregar a Diosdado Cabello, el ministro del Interior. Giménez lo señaló de presuntamente ser uno de los principales operadores del narcotráfico y persecución política.

¿De cuánto es la recompensa por Cabello?

“Debe enfrentar la justicia en los Estados Unidos por sus crímenes contra el pueblo venezolano y por amenazar la seguridad de nuestra región. La libertad no llegará con los mismos verdugos de siempre. El mundo democrático debe mantenerse firme”, sostuvo.

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Al hablar de Cabello, se menciona a una de las personas con más poder en Venezuela desde hace décadas y, a su vez, una de las más cercanas, tanto de Maduro como de Chávez.

Estados Unidos mantiene una recompensa de 25 millones de dólares para arrestarlo. Está acusado por presunta conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

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