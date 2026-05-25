Nicolás Maduro envió nuevo mensaje desde la cárcel en EE. UU.

Nicolás Maduro volvió a pronunciarse desde prisión en Estados Unidos junto a su esposa Cilia Flores. La pareja publicó un mensaje en el marco de Pentecostés, donde pidió oraciones por Venezuela y habló de reconciliación, paz y unidad.

La publicación apareció en redes sociales mientras ambos continúan enfrentando un proceso judicial por narcotráfico en territorio estadounidense.

¿Qué dijo Nicolás Maduro en su nuevo mensaje?

A través de un comunicado difundido en sus redes, Maduro y Cilia Flores enviaron un saludo dirigido “al pueblo de Venezuela y del mundo” y aprovecharon la celebración religiosa para pedir unión y reflexión.

Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles, por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros. Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos.

En el mensaje, ambos aseguraron que esperan que “el Espíritu Santo sople sobre Venezuela” y otorgue “sabiduría para actuar” y “humildad para reconciliarnos”.

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También insistieron en conceptos como solidaridad, amor, servicio y bien común, palabras que rápidamente generaron reacciones divididas entre seguidores y críticos del chavismo.

La publicación se viralizó pocas horas después de aparecer en plataformas digitales debido al contexto judicial que enfrenta la pareja en Estados Unidos.

¿Qué se sabe del proceso judicial contra Maduro y Cilia Flores?

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York confirmó recientemente que Maduro y Flores tendrán una nueva audiencia judicial durante la semana del 29 de junio.

Aunque todavía no existe una fecha definitiva, el proceso sigue avanzando bajo cargos relacionados con narcotráfico.

Desde que fueron detenidos y trasladados a territorio estadounidense, cada pronunciamiento público de la pareja ha provocado amplio eco político tanto en Venezuela como en otros países de la región.

El nuevo mensaje también incluyó agradecimientos a las personas que, según ellos, han enviado oraciones y expresiones de apoyo durante el proceso judicial.

Las palabras de Maduro aparecieron en medio de un ambiente político tenso y de fuertes discusiones sobre el futuro del chavismo.

Mientras algunos simpatizantes compartieron el mensaje como una muestra de fe y resistencia, sectores opositores cuestionaron el tono espiritual utilizado por la pareja en plena investigación judicial.

En redes sociales, el mensaje se convirtió rápidamente en tendencia y abrió nuevamente el debate sobre el impacto político que sigue teniendo Nicolás Maduro incluso desde prisión.

Por ahora, la atención permanece puesta en la próxima audiencia judicial y en las posibles decisiones que puedan tomarse en el caso durante las próximas semanas.