Casi 90 personas han buscado refugio en Medellín por la violencia en Briceño, norte de Antioquia

El conflicto armado presente en el municipio de Briceño y en el resto del norte de Antioquia ha llevado al desplazamiento forzado de 41 familias (88 personas) hacia Medellín en lo corrido de 2026.

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Estos resultados parten de la Secretaría de Derechos Humanos de la alcaldía de la ciudad, entidad que mencionó que enero y abril fueron los meses de más registros.

41 familias víctimas de desplazamiento

Las familias han tenido que abandonar sus casas por causa del temor que genera estar en medio de los combates de los grupos armados. El problema aumenta al mencionar que estas personas no tienen dónde quedarse en Briceño ni algún sitio cercano, por lo que la última opción ha sido Medellín.

Por eso, las autoridades han impulsado protocolos de atención en los que se incluye el suministro de ayuda humanitaria, acompañamiento psicosocial y la disposición de un albergue temporal.

“Es una situación que constantemente viene llegando y lo estamos preparando porque es una situación que agrava mucho más”, precisó el secretario Carlos Arcila.

Además, las autoridades expresaron su preocupación, dado que, de la mano con el desplazamiento, se ha presentado instrumentalización de menores, lo cual ha impulsado a que las familias salgan de urgencia de sus hogares.

La alerta de la Defensoría

A inicios de abril, la Defensoría del Pueblo recordó la alerta temprana 019 de 2025 con la que se reveló qué estaba pasando en Briceño y se pidió que se tomaran medidas.

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Los grupos armados han vuelto al municipio en zona de guerra con el uso de explosivos, confinamientos, asesinatos y hostigamientos. Sumado a ello, han atacado a las misiones médicas amparadas internacionalmente.

El Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, con los responsables de este ambiente violento.