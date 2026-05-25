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Todo definido: ¡estas son las últimas decisiones que se tomarán en La Casa de los Famosos Colombia 2026!

El 'jefe' ya definió las últimas dinámicas que se realizarán en la 'casa más famosa de Colombia'. ¿Cuáles son?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
04:37 p. m.
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Tras la eliminación de Beba de la Cruz, ya quedaron elegidos los cuatro finalistas de La Casa de los Famosos Colombia 2026: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Valentino Lázaro.

Además, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los presentadores del reality, ya revelaron que la gran final será el próximo viernes 29 de mayo de 2026.

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En consecuencia, teniendo en cuenta que se están viviendo los últimos días en la 'casa más famosa del país', habrá una semana con diversas dinámicas.

¿Qué fue lo que decidió el 'jefe' para los días definitivos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¡Así será la última semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026!

En la gala del domingo 24 de mayo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán explicaron qué es lo que pasará día a día durante la última semana de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"El lunes entrarán los 'jefes de campaña' para ayudar a sus candidatos y ver cómo van a debatir, hablar y convencer a Colombia. Además, el martes van a hacer equipo, a diseñar y a planear todo junto a los famosos", se precisó.

"Después, el debate es necesario y lo van a tener el miércoles, mientras que el jueves será de posicionamiento en positivo. Los exparticipantes van a estar ahí porque van a ingresar a la casa. Asimismo, habrá una fiesta", se añadió.

¿Cuánto dinero obtendrá el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Como en cada una de las temporadas, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026 recibirá 400 millones de pesos y apagará todas las luces de las instalaciones en las que vivió durante más de cuatro meses.

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¿Quién obtendrá la mayoría de votos en el momento definitivo de la tercera temporada? Descúbralo conectándose con las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN.

 

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