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¿Captura de Diosdado Cabello podría ser el segundo golpe de EE. UU. en Venezuela? Experto habló

En diálogo con La FM, Alejandro Sauce Navarro explicó cuáles podrían ser los planes contra Cabello por parte de la administración Trump.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
02:21 p. m.
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A pesar de que Estados Unidos logró capturar a Nicolás Maduro hace casi cinco meses, lo cierto es que aún quedan altos funcionarios del régimen venezolano. Uno de ellos es Diosdado Cabello.

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Cabello ha sido una de las figuras más importantes del régimen, tanto en la época de Hugo Chávez como la de Maduro. Después del fraude electoral del 28 de julio de 2024, fue nombrado ministro del Interior; cargo que mantiene con la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

¿De cuánto es la recompensa por Cabello?

Desde enero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una recompensa de 25 millones de dólares por su captura. Lo acusan de presunta conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

Al parecer, ha hecho parte del llamado Cartel de los Soles, con el que el narcotráfico habría entrado en lo más profundo del Estado venezolano. Aparte de ello, la estructura tendría nexos con organizaciones delincuenciales del continente, tales como las disidencias de las Farc.

Luego de que Maduro fuera arrestado, los ojos se han mantenido puestos sobre Cabello. Sin embargo, no ha habido operaciones o indicios de que se le busque poner fin.

¿Cabello podría ser capturado?

A esto hay que sumarle que, en la mañana del sábado 23 de mayo, hubo un simulacro de aeronaves militares de Estados Unidos sobrevolando Caracas.

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Frente a este asunto, el experto Alejandro Sauce Navarro estuvo hablando en La FM. En primer lugar, afirmó que han ocurrido situaciones en Venezuela con las que se podría sospechar que la captura de Cabello sería viable.

Estamos viendo pasos interesantes que pueden liderar los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge). Están buscando la forma de resarcir su estado de situación y eliminar las bases en torno a Cabello con esos vínculos en el ámbito policial.

Sauce aseguró que la población venezolana desea que se desmonte la estructura ligada al chavismo y, de la mano con este punto, hay intenciones claras de Estados Unidos yendo al mismo objetivo.

En cuanto a Cabello, consideró que los militares ya no estarían en la misma sintonía que décadas atrás. Si a esto se le agrega la posibilidad de que EE. UU. continúe dando golpes en Venezuela, Sauce no descartó que en algún momento el siguiente objetivo sea el ministro.

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