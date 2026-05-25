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Así reaccionaron los jugadores de la Selección Colombia a la convocatoria para el Mundial de 2026

Así reaccionaron los convocados por Néstor Lorenzo para la cita orbital.

Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
04:23 p. m.
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La Selección Colombia ya conoce oficialmente a sus 26 guerreros para afrontar la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El director técnico, Néstor Lorenzo, dio a conocer la nómina definitiva de futbolistas que representarán al país en el torneo orbital en Norteamérica.

Tras la publicación de la convocatoria, las redes sociales y los canales de comunicación estallaron con las inmediatas reacciones de los protagonistas, reflejando desde una profunda emotividad y orgullo, hasta la calma de los referentes y la resignación de quienes se quedaron a las puertas de la gran cita.

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Para varios integrantes del plantel, el llamado definitivo representó la realización del máximo logro de sus carreras profesionales.

Al confirmarse que formarían parte del viaje al Mundial, las expresiones de gratitud inundaron el entorno de la 'Tricolor'. Voces juveniles y figuras consolidadas en el proceso manifestaron su emoción.

Así reaccionaron los jugadores de la Selección Colombia a la convocatoria

Uno de los primeros en hacerlo fue el atacante del Palmeiras, Jhon Arias, quien en sus redes sociales dijo: "Hoy lo conseguimos, orgulloso de todo lo que me llevo hasta aquí, Dios ha sido bueno, los sueños se cumplen, nunca hay que dejar de soñar en grande".

Por otro lado, Jaminton Campaz también se refirió a su llamado y dejó emotivo mensaje: "Soñé este momento toda mi vida!!! Gracias a Dios por la oportunidad de representar a mi país en un Mundial (...) ¡Vamos mi Colombia!", expresó.

El volante Kevin Castaño, de River Plate, también se mostró agradecido por el llamado de Lorenzo.

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"Sigue orando, no te rindas (...) los milagros ocurren todos los días, así que nunca dejes de creer (...) Dios puede cambiar las cosas muy rápido en tu vida", publicó.

Esta es la lista oficial de convocados al Mundial de 2026

ARQUEROS

CAMILO VARGAS – Atlas, México.
ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina.
DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia.

DEFENSAS

DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasary, Turquía.
JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia.
YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia.
WILLER DITTA – Cruz Azul, México.
DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra.
SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina.
JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España.
DEIVER MACHADO – Nantes, Francia.

VOLANTES

RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal.
JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra.
KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina.
JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil.
GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España.
JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil.
JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil.
JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina.
JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos.
JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina.

DELANTEROS

JUAN CAMILO HERNÁNDEZ, Real Betis, España.
LUIS DÍAZ – Bayern Munich, Alemania.
LUIS SUAREZ – Sporting CP, Portugal.
CARLOS ANDRÉS GÓMEZ – Vasco da Gama, Brasil.
JHON CÓRDOBA – FC Krasnodar, Rusia.

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