Piden que Diosdado Cabello sea entregado a las autoridades de Estados Unidos

En los últimos días, hubo remezón en Venezuela. La presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a funcionarios, inclusive algunos con varios años en el cargo e identificados como cercanos a Nicolás Maduro.

Sin duda, el nombre que más eco hizo fue Vladimir Padrino, quien había sido ministro de Defensa desde 2014. Es decir, estuvo en el cargo durante casi todos los años en los que Maduro estuvo en el poder.

Vladimir Padrino destituido tras más de 10 años

A través de X, Rodríguez le agradeció a Padrino por los más de 10 años que ejerció como ministro. Maduro lo designó el 24 de octubre de 2014 y se volvió uno de sus alfiles clave en su círculo.

Su labor fue mantener la lealtad de las fuerzas militares con Maduro. Sin embargo, Padrino se volvió uno de los principales responsables de la represión contra la población. Desde junio de 2014, la DEA lo ha investigado por presuntamente facilitar el transporte aéreo para el envío de cocaína.

Las pesquisas apuntan que supuestamente recibía beneficios económicos por parte de las bandas narcotraficantes a cambio de brindarles seguridad para que los aviones llegaran a Estados Unidos.

La recompensa por Cabello

El Departamento de Estado mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Tras su salida del régimen, desde Estados Unidos se ha pedido, no solo su arresto, sino de otro alto mando.

Carlos Giménez, representante a la Cámara por Florida, pidió que Diosdado Cabello, el ministro del Interior, comparezca ante las autoridades de Estados Unidos. Por un lado, recordó que se mantiene una recompensa de 25 millones de dólares.

“No puede haber un cambio real ni credibilidad mientras personas acusadas de facilitar la corrupción y el tráfico de drogas sigan en el poder. Debe ser entregado a las autoridades para que se enfrente a los graves cargos que le imputan”, declaró el congresista.