Cancillería de Colombia expulsa “por reciprocidad” al embajador de Bolivia, Ariel Percy Molina

La profunda crisis económica en Bolivia ha terminado por dinamitar los puentes diplomáticos con Colombia. Tras semanas de bloqueos y protestas callejeras que exigen la dimisión del mandatario boliviano de centroderecha, Rodrigo Paz, el gobierno de La Paz expulsó a la embajadora colombiana Elizabeth García bajo acusaciones de "injerencia directa".

La respuesta de Bogotá no tardó en llegar: el miércoles 20 de mayo, la Cancillería de Colombia anunció la salida recíproca de Ariel Percy Molina Pimentel, que se desempeñaba como Encargado de Oficina de la Embajada de Bolivia.

El detonante de la ruptura fueron las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, que el fin de semana anterior tildó las movilizaciones en Bolivia de "insurrección popular" y afirmó que en ese país están "matando" al pueblo, al tiempo que se ofreció como mediador.

Petro es una figura cercana al expresidente boliviano Evo Morales, que actualmente se encuentra declarado en rebeldía y con orden de aprehensión por faltar a una audiencia judicial ligada a un presunto caso de trata de una menor de 15 años.

La crisis interna que originó el choque

La convulsión social que dio pie al cruce diplomático responde a la peor debacle financiera que vive Bolivia desde la década de 1980. El descontento estalló en las calles hace tres semanas, liderado por bloqueos de rutas hacia La Paz por parte de transportistas, campesinos indígenas, obreros y mineros.

La economía del país se encuentra asfixiada tras agotarse las reservas de dólares que sostenían los subsidios a los combustibles —que fueron eliminados por el Ejecutivo en diciembre—, arrastrando una inflación interanual que alcanzó el 14% en abril.

Ante este escenario, el presidente Rodrigo Paz compareció ante los medios tras casi una semana de silencio para anunciar un giro estratégico: reestructurará su gabinete de ministros para dar voz a los sectores sociales y creará un "consejo económico y social" para buscar consensos.

"Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha", manifestó Paz desde el Palacio de Gobierno, sin detallar cuando iniciarán los cambios ministeriales.

El actual mandatario boliviano asumió el cargo hace apenas seis meses, quebrando dos décadas de administraciones socialistas encabezadas por Morales y Luis ArceEn el tablero internacional, Paz ha edificado una alianza con los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

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La postura de la Cancillería colombiana

Para hacer efectiva la salida del diplomático boliviano Molina Pimentel, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se amparó en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, argumentando una estricta aplicación del principio de reciprocidad.

A pesar de la drástica medida, el gobierno colombiano buscó aliviar la tensión mediante un comunicado oficial, rechazando que sus funcionarios tengan la intención de entrometerse en la política boliviana. La institución ratificó su apego a la soberanía, la autodeterminación y la no intervención en asuntos externos, dejando la puerta abierta a colaborar en cualquier iniciativa de diálogo en favor de la paz y la estabilidad interna del país sudamericano, garantizando la participación ciudadana y un enfoque de derechos humanos, si el gobierno de Bolivia lo considera apropiado.

Finalmente, Bogotá remarcó la importancia de mantener a salvo la relación histórica entre ambos pueblos, concluyendo que los lazos de hermandad y cooperación mutua se sostienen por encima de la coyuntura a través de valores compartidos de respeto y entendimiento.