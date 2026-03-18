Remezón en el régimen de Venezuela: Vladimir Padrino fue destituido como ministro de Defensa

Este miércoles 18 de marzo, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo remezón en el régimen. Esto, a pocas semanas de cumplirse tres meses desde que Nicolás Maduro fue extraído.

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Maduro dejó de estar en el poder el sábado 3 de enero de 2026. A primera hora, unidades militares de Estados Unidos lo ubicaron en una base y se llevaron hasta el USS Iwo Jima, uno de los buques más robustos.

¿Cuántos años estuvo Padrino como ministro?

Junto a su esposa Cilia Flores, llegó en la noche a Nueva York para quedar oficialmente tras las rejas. Algunos días después y ante el juzgado, se declaró inocente. Está a la espera de la segunda audiencia, la cual se desarrollará a finales de marzo.

En paralelo, la vicepresidenta Rodríguez quedó al mando y ha mantenido una relación amena con la administración de Donald Trump. Una de las medidas más importantes ha sido la excarcelación de presos políticos y ponerle fin a El Helicoide.

¿Quién reemplaza a Padrino?

Sin embargo, en las últimas horas hubo remezón. Rodríguez informó que tras más de 10 años, Vladimir Padrino dejó de ser el ministro del Poder Popular para la Defensa. El anuncio fue crucial, teniendo en cuenta que él era una de las figuras más poderosas del régimen. Su reemplazo será Gustavo González López.

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Agradecemos a Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país.

La presidenta interina también designó a Jorge Márquez Monsalve como ministro de Hábitat y Vivienda, Rolando Alcalá como ministro de Energía Eléctrica, Juan José Ramírez como vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jacqueline Faría como ministra de Transporte, Carlos Alexis Castillo como ministro para el Proceso Social de Trabajo, Henry Navas como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y Germán Gómez Lárez como director de la DGCIM.