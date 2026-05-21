🔴 EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026, etapa 12: sígala en directo

La etapa 12 del Giro de Italia de 2026 se está disputando en la mañana de este jueves 25 de mayo.

El recorrido inició en Imperia y, después de que los pedalistas afronten 175 kilómetros, llegarán a Novi Ligure.

En esta oportunidad, el primer sprint intermedio estará ubicado en el kilómetro 100.7, exactamente en Stella.

Además, habrá dos puertos de tercera categoría: el primero será en el kilómetro 107.5, exactamente en Colle Giovo, y el segundo estará en el kilómetro 123.0, en Bric Berton.

Para esta carrera, la organización del Giro de Italia 2026 ha previsto que puede haber temperaturas entre los 23 y los 28 grados centígrados. Además, los últimos tres kilómetros serán rectilíneos casi en su totalidad.

¿Cómo van los ciclistas colombianos en el Giro de Italia 2026?

Tras once etapas disputadas en la 'Corsa Rosa', el ciclista 'cafetero' mejor posicionado es Egan Bernal.

El ganador del Tour de Francia en 2019, luego del fin de la más reciente etapa, quedó en la posición 15, a cinco minutos y 39 segundos del líder.

Mientras tanto, Einer Rubio, el oriundo de Chíquiza, Boyacá, está en la posición 40, a 39 minutos y once segundos del líder.

Así va el top 10 de la clasificación general del Giro de Italia 2026

La edición 109 del Giro de Italia ha estado muy disputada debido a que Jonas Vingegaard ha seguido acercándose al frente de la carrera.

En este momento, el top 10 de la clasificación general de la 'Corsa Rosa' está así: