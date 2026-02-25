CANAL RCN
Internacional

Congreso de México aprueba reducción de jornada laboral: quedó de 40 horas

La Cámara de Diputados aseguró que la disminución de horas no implicará recortes en sueldos ni prestaciones.

Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

febrero 25 de 2026
02:22 p. m.
El Congreso de México aprobó este miércoles una reforma constitucional que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una aplicación gradual que culminará en 2030.

La medida, respaldada por 469 votos a favor y ninguno en contra, busca homologar las condiciones laborales con países como Chile, Ecuador y Venezuela, que ya contemplan jornadas de 40 horas en sus legislaciones.

La Cámara de Diputados aseguró que la disminución de horas no implicará recortes en sueldos ni prestaciones. El proyecto, previamente avalado por el Senado, aún requiere el voto favorable de al menos 17 congresos estatales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Debate sobre descanso y derechos laborales

Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron que el artículo 123 de la Constitución mantenga la disposición de un solo día de descanso por cada seis de trabajo. La diputada Annia Gómez, del PAN, calificó la reforma como una “simulación”.

Por su parte, Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la modificación debía establecer explícitamente dos días de descanso por cada cinco de trabajo. “México ocupa uno de los primeros lugares de estrés laboral a nivel mundial, el 75% de la fuerza laboral lo padece; el descanso es clave para una vida sana y equilibrada”, afirmó.

Implementación gradual hasta 2030

La reducción comenzará en 2027, cuando la jornada se fijará en 46 horas semanales. A partir de entonces, se disminuirán dos horas cada año hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

Con esta reforma, México se suma a la tendencia regional de flexibilizar las jornadas laborales, aunque en la mayoría de los países de América Latina aún prevalecen las 48 horas semanales, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

