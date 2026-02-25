Inundaciones en Córdoba: balance de damnificados y cómo donar

Valeria Vega, gestora social del departamento , advierte que en solo 24 horas cayó el agua equivalente a todo un mes, desbordando ríos y destruyendo cerca de 3.000 viviendas. Mientras las aguas ceden lentamente, el panorama es desolador: miles de familias campesinas lo perdieron todo y la recuperación tardará meses. Conozca la magnitud de esta crisis y cómo puede ayudar.

La magnitud de la tragedia: municipios y viviendas afectadas en Córdoba

El departamento de Córdoba se enfrenta a una de las peores emergencias climáticas de los últimos años, superando incluso los devastadores registros del año 2010. De los 30 municipios que conforman el departamento, 24 se encuentran gravemente afectados por las inundaciones.

Las cifras, que continúan en aumento a medida que avanzan los censos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los Puestos de Mando Unificado (PMU), son alarmantes. Hasta el momento se registran 180.000 damnificados y 33.000 viviendas con daños estructurales, de las cuales cerca de 3.000 han quedado catalogadas como pérdida total. Las comunidades, que no esperaban este volumen de precipitaciones durante la temporada seca, se vieron sorprendidas por crecientes súbitas que arrasaron con todo a su paso.

El impacto en el campo: ¿por qué la recuperación tardará seis meses?

Más allá del daño en la infraestructura, el impacto económico amenaza la subsistencia de miles de familias. Córdoba es un departamento con una profunda vocación agrícola, y el agua no solo inundó las casas, sino que ahogó el sustento diario de sus habitantes.

Un claro ejemplo de esta crisis se vive en las parcelaciones de Cedro Cocido. Allí, alrededor de 1.600 hectáreas productivas quedaron sumergidas, dejando a más de 200 familias sin trabajo de la noche a la mañana. Valeria Vega explica que la emergencia no termina cuando baja el nivel del agua: los pastos y cultivos están destruidos. Recuperar la tierra, tratar el suelo y volver a sembrar tomará por lo menos seis meses, un semestre entero en el que estas familias campesinas no tendrán ingresos ni capacidad adquisitiva para cubrir sus necesidades básicas.

Segunda etapa de la emergencia: qué necesitan los damnificados hoy

Tras superar la fase inicial de rescate, evacuación y traslado a albergues temporales, la emergencia en Córdoba entra en una segunda y crítica etapa. Las familias que comienzan a retornar a sus hogares se encuentran con escenarios de lodo y destrucción, por lo que las prioridades de donación han cambiado.

Actualmente, los organismos de socorro y la Gobernación hacen un llamado urgente para recolectar:

Kits habitacionales: Colchonetas y hamacas para quienes duermen en el piso.

Colchonetas y hamacas para quienes duermen en el piso. Kits de cocina: Ollas y utensilios básicos que fueron arrastrados por la corriente.

Ollas y utensilios básicos que fueron arrastrados por la corriente. Insumos de limpieza: Principalmente cal, un elemento vital para secar la humedad de las viviendas y prevenir enfermedades.

Principalmente cal, un elemento vital para secar la humedad de las viviendas y prevenir enfermedades. Alimentos no perecederos: Fundamentales ante la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

Campaña 'Unidos por Córdoba': cómo y dónde entregar sus donaciones

Para evitar la duplicidad de esfuerzos y garantizar que las ayudas lleguen a los corregimientos más apartados, se ha lanzado la campaña 'Unidos por Córdoba'. Esta iniciativa articula el trabajo de fundaciones como IMAT, Rotary, Rueda a Rueda y Gestión Social, operando en coordinación directa con el PMU.

Todas las donaciones se están centralizando en el Centro de Convenciones de Montería. Desde allí, y gracias al mapeo en tiempo real de las zonas afectadas, se despachan los recursos hacia las poblaciones que aún no han recibido atención. Además, se ha habilitado una línea de atención departamental para orientar a ciudadanos y empresas privadas que deseen entregar sus donaciones de manera directa, indicándoles qué puntos específicos requieren mayor intervención durante esta semana.

La solidaridad de los colombianos es vital hoy, pero también lo será mañana, cuando la emergencia exija el envío de insumos agrícolas para que Córdoba vuelva a florecer.