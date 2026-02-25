2025 fue un año récord de ataques contra los medios y asesinatos de periodistas en todo el mundo

El 2025 se ha consolidado como el periodo más letal para la prensa en las últimas tres décadas, alcanzando la alarmante cifra de 129 periodistas y trabajadores de medios asesinados de forma violenta, en el mundo.

Según el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), esta cifra supera el récord previo de 124 muertes registrado en 2024, marcando una tendencia devastadora desde que la organización inició sus registros hace 30 años.

Jodie Ginsberg, directora general del CPJ, advirtió sobre la gravedad de esta crisis global al señalar que “matan a periodistas en un número récord en un momento en que el acceso a la información es más importante que nunca”.

El Ejército de Israel es el que más asesinatos selectivos de trabajadores de la prensa ha realizado:

La responsabilidad de esta cifra recae significativamente sobre las acciones militares en Oriente Medio, pues el CPJ atribuye dos tercios de los casos totales a Israel.

La organización estadounidense detalló que "el ejército israelí ha llevado a cabo ahora más asesinatos selectivos de miembros de la prensa que cualquier otro ejército gubernamental hasta la fecha, siendo la inmensa mayoría de las personas muertas periodistas y trabajadores de los medios palestinos en Gaza".

En dicho conflicto fallecieron 86 comunicadores, cifra que supera ampliamente a otros focos críticos como Sudán, con nueve víctimas, y Ucrania, con cuatro.

Preocupa el uso de nuevas tecnologías para atacar a la prensa:

Una de las transformaciones que más preocupación genera es el uso de nuevas tecnologías en la realización de los ataques. Carlos Martínez de la Serna, jefe de proyecto de la organización, explicó a la agencia AFP que "uno de los hechos más llamativos de estos últimos años es el aumento del uso de drones", una modalidad que pasó de registrar solo dos casos en 2023 a 39 incidentes documentados en 2025.

Más allá de los escenarios de guerra, la censura estatal y el crimen organizado siguen cobrando vidas en el resto del mundo. En Arabia Saudita, la ejecución del columnista Turki al Jaser en junio de 2025 representó el primer asesinato documentado de un periodista saudí desde el caso de Jamal Khashoggi en 2018.

Paralelamente, la delincuencia organizada golpeó con fuerza en América Latina y Asia; México registró seis muertes violentas, mientras que en India y Perú también se reportaron casos similares vinculados a mafias locales.