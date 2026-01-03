Protesta por la muerte de Alí Jamenei terminó en tiroteo en el consulado de EE.UU. en Pakistán

Nueve manifestantes murieron y otros 34 resultaron heridos este domingo 1 de marzo en la ciudad de Karachi, luego de que una multitud irrumpiera en el Consulado de Estados Unidos en Karachi durante una protesta por la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei.

La manifestación se desató tras conocerse informes sobre ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, hechos que habrían provocado la muerte del ayatolá.

La tensión escaló rápidamente cuando cientos de personas avanzaron hacia la sede diplomática, coreando consignas como “Muerte a Israel” y “Muerte a Estados Unidos”, de acuerdo con testigos y material audiovisual difundido en redes sociales.

Imágenes verificadas muestran a manifestantes rompiendo paneles de vidrio y forzando la cerca perimetral del consulado, ubicado en una zona de alta seguridad de la ciudad.

La ubicación fue confirmada mediante el análisis del entorno, la estructura del edificio y coordenadas geográficas que coinciden con imágenes satelitales del área.

Protestas en Karachi termina en violencia frente al consulado de Estados Unidos

Según un comunicado oficial de la policía paquistaní, los disturbios ocurrieron este 1 de marzo, cuando los manifestantes lograron traspasar el muro exterior de la sede diplomática.

Las fuerzas de seguridad respondieron para evitar que el grupo ingresara completamente al recinto.

Sukhdev Assardas Hemnani, portavoz del gobierno local, afirmó que los manifestantes fueron rechazados luego de vulnerar la primera capa de seguridad.

De acuerdo con su versión, los funcionarios de seguridad del consulado estadounidense abrieron fuego para contener a la multitud.

El Hospital Civil de Karachi confirmó que todas las personas fallecidas y heridas presentaban impactos de bala. El balance preliminar señala nueve muertos y al menos 34 lesionados, varios de ellos en estado grave.

Fotografías y videos tomados por Reuters el mismo día muestran grandes concentraciones de personas alrededor del consulado y un fuerte despliegue policial posterior a los enfrentamientos.

Muerte de Ali Jamenei provocan disturbios y tensión diplomática en Pakistán

La protesta en Karachi refleja el impacto regional que generó la muerte de Ali Jamenei, una figura central del poder político y religioso iraní.

Aunque Pakistán no participó directamente en los ataques, el país se convirtió en escenario de una reacción popular marcada por la ira y el rechazo a Estados Unidos e Israel.

Hasta el momento, ni el consulado estadounidense en Karachi ni la embajada de Estados Unidos en Islamabad han respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por Reuters. Tampoco se ha informado sobre daños estructurales mayores al edificio ni sobre heridos entre el personal diplomático.

Las autoridades paquistaníes reforzaron la seguridad en sedes diplomáticas extranjeras tras los hechos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del uso de la fuerza letal y la cadena de responsabilidades.