CANAL RCN
Internacional

“Más les convendría que no lo hagan”: presidente Trump sobre una posible respuesta de Irán

Horas antes, desde Irán se aseguró que la respuesta a los ataques del 28 de febrero iba a ser de mayor fuerza.

Foto: AFP
Foto: AFP

AFP

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 01 de 2026
08:16 a. m.
La noticia del momento fue el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el cual resultó con la muerte de Alí Jamenei, el líder supremo iraní.

El presidente Donald Trump fue enfático al indicar que la operación se centró en neutralizar amenazas inminentes y proteger a Estados Unidos con sus aliados.

Alí Jamenei murió en el ataque

De igual forma, el programa nuclear de Irán fue relevante para las acciones militares. Trump ha asegurado que en Teherán se han desarrollado misiles de largo alcance, junto con un robusto arsenal nuclear.

Ahora bien, con respecto a Jamenei, era quien estaba al mando del régimen desde hace más de 30 años. Quedó en el poder después de la muerte de Ruhollah Jomeini.

Con respecto a la operación, Estados Unidos la bautizó como Furia Épica. Pete Hegseth, secretario de Guerra, entregó detalles. En primer lugar, sostuvo que a Irán se le puso la posibilidad de negociar un acuerdo, pero no quiso.

“Durante casi cincuenta años, Irán ha atacado y asesinado a estadounidenses, siempre buscando las armas más poderosas del mundo para impulsar su causa radical”, afirmó.

La reacción en Irán y la respuesta de Trump

Hegseth mencionó el tema nuclear: “No toleraremos misiles potentes dirigidos contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La armada iraní será destruida”.

Este 1 de marzo, Trump sostuvo que “Irán acaba de declarar que hoy atacará con más fuerza, más fuerte que nunca”. Por eso, les advirtió que no lo hagan, dado que la respuesta estadounidense será de mayor envergadura.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, declaró que vengará la muerte de Jamenei: “La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengar a los autores e instigadores de este crimen histórico”.

Por su parte, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, prometió que habrá ataques contra Estados Unidos e Israel. “Les atacaremos con una fuerza que jamás han conocido”, declaró al mencionar que los golpes serían contra bases militares norteamericanas.

