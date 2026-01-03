Escenas románticas de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz generan furor en redes: videos

La convivencia en La Casa de los Famosos Colombia ya tiene su primera gran historia sentimental. Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se convirtieron en el centro de atención tras protagonizar una serie de momentos íntimos que no pasaron desapercibidos por las cámaras ni por los seguidores del reality.

Lo que comenzó como coqueteos esporádicos y miradas cómplices terminó por consolidarse cuando ambos decidieron dar un paso más en su cercanía.

Desde entonces, la pareja ha sido captada compartiendo cama, gestos de afecto constantes y besos apasionados a la vista de sus compañeros y del público.

El acercamiento se dio luego de una cena romántica que Estrada consiguió tras cumplir un reto impuesto por El Jefe, dinámica que marcó un punto de quiebre en la relación. A partir de ese momento, la conexión entre ambos se volvió evidente y prácticamente inseparable dentro de la casa.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz protagonizan escenas que se vuelven virales

Varios videos captados por las cámaras del programa se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En ellos se observa a Alejandro Estrada y Yuli Ruiz compartiendo momentos de intimidad que encendieron los comentarios de los televidentes y generaron reacciones divididas.

Durante una de las escenas más comentadas, Yuli expresó abiertamente su cariño por el actor, destacando su trato caballeroso y su forma de ser. Sin embargo, los constantes llamados de atención por parte de otros participantes, que intentaban respetar el descanso del grupo, llevaron a la pareja a moderar su comportamiento y detener el momento.

A pesar de ello, la química entre ambos es evidente y ha sido uno de los temas más comentados dentro y fuera del reality. En plataformas digitales, los seguidores del programa debaten si se trata de una estrategia de juego o de un romance genuino que apenas comienza a consolidarse.

La Casa de los Famosos Colombia vive su primera historia de amor

Por ahora, Alejandro Estrada y Yuli Ruiz han optado por vivir la experiencia sin etiquetas, manteniéndose al margen de declaraciones oficiales sobre su relación.

No obstante, las constantes muestras de apoyo, complicidad y cercanía hacen pensar a muchos internautas que el anuncio formal podría llegar en cualquier momento.

Cada aparición conjunta dentro de La Casa de los Famosos Colombia incrementa las expectativas del público y refuerza la narrativa romántica que empieza a marcar el rumbo de esta temporada.