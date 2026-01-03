Ladrones pensaron que se salían con la suya luego de robar en Bogotá, pero los sorprendieron

Durante acciones de patrullaje en la carrera 33 con calle 22, localidad de Puente Aranda, la Policía sorprendió a varias personas huyendo, una de ellas con una pistola. Si bien les pidieron que se detuviesen, no acataron la orden.

La reacción de los uniformados conllevó a una persecución que se extendió por varias cuadras, hasta que finalmente fueron capturados dos hombres de 20 y 30 años.

Robo ocurrió a plena luz del día y quedó grabado

Según las autoridades, estarían vinculados a un asalto ocurrido en un establecimiento comercial del barrio Cundinamarca. A plena luz del día, amenazaron a las víctimas para robarlas.

Las cámaras registraron segundo a segundo lo ocurrido. Efectivamente, las personas se encontraban charlando afuera, cuando los ladrones aparecieron. Uno venía caminando por la acera, mientras que el otro llegó por la esquina.

El video detalló cuando los sometieron y les robaron sus cosas. Segundos después, aparecieron los policías en motocicleta.

Ladrones tienen antecedentes

Durante la captura se les incautó un revólver y munición. Además, se supo que tienen antecedentes por hurto agravado y calificado.

Cifras de la Policía muestran que en lo corrido de enero, hubo 9.021 hurtos de personas ocurridos principalmente en las madrugadas de los sábados y noches de los viernes.

Las localidades más azotadas por este delito fueron: Engativá (716), Kennedy (686), Suba (680), Chapinero (563), Teusaquillo (529) y Fontibón (488). Aunque, preocupa que no se conoció la localización de 2.161 casos.

Frente a los otros tipos de hurtos, esto revelaron las cifras: a comercio (258), a entidades financieras (0), a residencias (474), de automotores (206) y de motocicletas (300). Además, así se reportaron los otros delitos de alto impacto: sexuales (325), extorsiones (36), homicidios (90), lesiones personales (1.338) y violencia intrafamiliar (2.000).