¿Por qué Estados Unidos atacó a Irán? Las razones de Donald Trump

Donald Trump, anunció el inicio de una ofensiva militar de gran escala contra Irán, en un movimiento que volvió a tensionar el tablero geopolítico de Medio Oriente.

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump sostuvo que la operación responde a la necesidad de neutralizar “amenazas inminentes” y proteger tanto a la población estadounidense como a sus aliados.

La Casa Blanca enmarcó la acción como una medida preventiva frente al avance tecnológico y militar del régimen iraní.

Rechazaron cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares y no podemos soportarlo más, mencionó Trump.

La ofensiva, ejecutada en coordinación con Israel, marca un punto de inflexión en la relación bilateral y podría alterar el curso de las negociaciones diplomáticas que, parecían mantener un canal abierto.

Programa nuclear de Irán y misiles: el argumento central de Washington

Uno de los pilares del anuncio presidencial fue el señalamiento directo al desarrollo de misiles y al programa nuclear iraní. Trump aseguró que Teherán avanza en la fabricación de proyectiles de mayor alcance y cuestionó la negativa iraní a descartar, de forma categórica, la producción de armas nucleares.

El régimen iraní busca matar. Se pueden perder vidas de valientes héroes estadounidenses y podemos tener bajas. Eso ocurre a menudo en la guerra, pero no lo hacemos por el ahora. Lo hacemos por el futuro, y es una misión noble, resaltó Trump.

El mandatario ha reiterado que Estados Unidos no tolerará que Irán consolide capacidades que puedan amenazar a Europa, a las bases militares estadounidenses en la región o, eventualmente, al propio territorio norteamericano.

Sin embargo, reportes de inteligencia citados por medios internacionales indican que no existen pruebas concluyentes de que Irán esté cerca de desplegar misiles intercontinentales capaces de alcanzar suelo estadounidense.

Lo que sí reconocen analistas es que Irán dispone de un arsenal de misiles de corto y mediano alcance que podrían poner en riesgo activos estratégicos de EE. UU. en Medio Oriente. Esa capacidad, sumada a la desconfianza histórica sobre el uso del programa nuclear, alimentó la postura dura del Ejecutivo estadounidense.

Tensiones entre Estados Unidos e Irán

Más allá del debate nuclear, Washington ha reiterado sus críticas al respaldo que Teherán brinda a organizaciones armadas en la región, entre ellas Hamas.

Durante muchos años han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la recibieron. Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren, así que veamos cómo responden

Según la administración Trump, ese apoyo ha contribuido a desestabilizar corredores marítimos clave y a aumentar la presión sobre aliados estratégicos.

En su intervención, el presidente reconoció que toda operación militar implica riesgos y no descartó posibles bajas. Aun así, defendió la decisión como una acción necesaria para salvaguardar intereses nacionales a largo plazo.