El papa León XIV deja un mensaje sobre la situación en Medio Oriente: “Paren la espiral de violencia”

El plano internacional está expectante del desarrollo que tenga la situación en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una de las voces que se pronunció fue la del papa León XIV.

El pontífice alzó su voz este domingo 1 de marzo para pedir que se detenga lo que calificó como una espiral de violencia. Desde la plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, advirtió sobre el riesgo de una tragedia de grandes proporciones.

“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas”: León XIV

Ante miles de fieles reunidos, el líder de la Iglesia católica instó a las partes involucradas a actuar con responsabilidad moral: “Pido que paren esta espiral antes de que se convierta en un abismo irreparable”. Además, insistió en que la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas ni con armas que siembran destrucción y muerte; sino con un diálogo razonable, sincero y responsable.

En ese orden de ideas, el papa enfatizó que la diplomacia debe recuperar su papel como vía prioritaria para desactivar la crisis. Además, amplió su llamado a la reconciliación en otras zonas en conflicto, solicitando que Afganistán y Pakistán retomen de manera urgente el diálogo tras varios días de enfrentamientos en la frontera.

Intercambio de mensajes entre Estados Unidos e Irán

El llamado se produce en un momento especialmente delicado para Irán. Tras los ataques del 28 de febrero, el gobierno iraní respondió que tomará venganza por lo ocurrido, especialmente por la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

“Hoy, los golpearemos con una fuerza de nunca antes han experimentado”: esta fue la advertencia de Irán, a lo que el presidente Trump respondió: “Más les convendría que no lo hagan”.

Desde hace pocas horas, en varias ciudades iraníes se han reportado manifestaciones de apoyo al gobierno y fuertes medidas de seguridad, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el impacto que una escalada.