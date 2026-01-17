CANAL RCN
Internacional

Conversaciones entre Diosdado Cabello y Gobierno de Trump antes de capturar a Maduro

Revelaron contactos secretos entre Estados Unidos y Diosdado Cabello antes de la captura de Maduro. ¿De qué hablaron?

Diosdado Cabello y Donald Trump
Fotos: AFP

Noticias RCN

enero 17 de 2026
07:28 p. m.
Una nueva revelación sacudió el panorama político tras conocerse que altos funcionarios del gobierno de Donald Trump mantuvieron contactos directos con Diosdado Cabello antes de la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

La información, divulgada por la agencia Reuters, expuso un entramado diplomático y estratégico que se habría desarrollado lejos del escrutinio público y que hoy despierta interrogantes sobre el verdadero alcance de esas conversaciones.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio internacional, los acercamientos no fueron esporádicos ni improvisados. Por el contrario, se habrían iniciado meses antes de la intervención militar estadounidense y se mantuvieron incluso después de que Maduro fuera detenido en Caracas, en una acción que marcó un punto de quiebre en la crisis venezolana.

Contactos discretos entre Diosdado Cabello y Gobierno Trump

Las conversaciones entre representantes de Washington y Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, se habrían intensificado conforme se acercaba la fecha de la operación.

Según la información revelada, los funcionarios estadounidenses transmitieron mensajes claros al ministro del Interior venezolano, especialmente relacionados con el uso de las fuerzas de seguridad y de grupos afines al oficialismo.

Estados Unidos habría advertido a Cabello que evitara cualquier acción violenta contra sectores de la oposición, en un contexto de alta tensión política. El interés de Washington se centraba en preservar el control institucional tras la captura de Maduro, teniendo en cuenta que Cabello mantiene influencia directa sobre organismos de inteligencia, cuerpos policiales y sectores militares que permanecieron operativos tras la intervención.

Además, en los diálogos también se abordaron temas sensibles como las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la acusación por narcotráfico que pesa sobre Cabello en la justicia norteamericana.

El papel de Diosdado Cabello en el Gobierno de Venezuela

Aunque Diosdado Cabello figura en la misma acusación judicial que fue utilizada como base legal para arrestar a Maduro, su exclusión de la operación generó cuestionamientos tanto en Estados Unidos como en la oposición venezolana. Para algunos analistas, su permanencia en libertad respondería a un cálculo estratégico.

Cabello ha sido durante años una de las figuras más influyentes del poder en Venezuela, con un rol determinante en la toma de decisiones y el control interno.

Mientras públicamente Cabello ha rechazado la intervención extranjera y defendido la soberanía del país, informes recientes sugieren una disminución en los controles de seguridad y en los operativos represivos.

