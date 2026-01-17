¿Qué dice el Comité del Nobel de que María Corina Machado haya obsequiado su medalla a Trump?

La entrega de la medalla del Nobel de la Paz 2025 al presidente de los Estados Unidos no cambia al ganador del premio. Así lo dejó en claro el comité Nobel en Oslo, al pronunciarse sobre la decisión de la opositora venezolana María Corina Machado de entregar su medalla a Donald Trump. Para el jurado, el galardón es “indisociable” de la persona que lo recibe en un primer momento y su identidad no se altera bajo ninguna circunstancia.

En un comunicado, el comité insistió en que, independientemente de lo que ocurra “con el diploma o la medalla del premio, es y será siempre el galardonado inicial quien permanecerá en la historia como el ganador”. En la misma línea, indicó que “aunque la medalla o el diploma cambien de propietario, eso no modifica para nada la identidad de la persona o la organización a la que el premio Nobel de la Paz fue otorgado”, recalcando, además, que la decisión de conceder el Nobel es definitiva y válida para siempre.

Comité del Nobel se abstendrá de calificar la decisión:

El organismo también aclaró que no hará comentarios sobre “las acciones posteriores” de quienes han sido premiados. Según explicó, “No hay ninguna restricción en los estatutos de la Fundación Nobel” para los galardonados, y recordó que “Un galardonado puede hacer lo que quiera con la medalla, el diploma o el dinero del premio”.

La polémica se originó un día antes, cuando Machado, laureada en 2025 por sus esfuerzos a favor de una transición democrática en Venezuela, ofreció su medalla durante un encuentro en la Casa Blanca a Trump. El mandatario estadounidense había expresado en varias ocasiones su deseo de obtener el Nobel y agradeció el gesto.

Machado no es la primera en desprenderse del Nobel:

No es la primera vez que un ganador del Nobel decide desprenderse de su medalla. El periodista Dmitri Muratov, ganador del Nobel de la Paz 2021, logro subastar su medalla y con los 103,5 millones de dólares que obtuvo, realizó una donación a los niños de Ucrania a través de Unicef.

Pero, también, en el grupo de ganadores que se han despedido de su premio figuran Kofi Annan, premio de la Paz en 2001, y James Watson, Nobel de Medicina en 1962.