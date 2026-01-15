CANAL RCN
Estados Unidos realizó la primera venta millonaria de petróleo venezolano tras la captura de Maduro

Días antes, el presidente de los Estados Unidos se reunió con ejecutivos de compañías petroleras bajo la promesa de “reconstruir Venezuela”.

Foto: AFP.

enero 15 de 2026
02:03 p. m.
Una operación por 500 millones de dólares marcó un hito esta semana: Estados Unidos concretó la primera venta de petróleo venezolano desde que Washington asumió el control del sector, tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro. Así lo confirmó el jueves a la AFP un funcionario estadounidense, que además adelantó que podrían cerrarse nuevas transacciones en los próximos días o semanas.

La Casa Blanca presentó el movimiento como un giro estratégico de gran alcance. “El presidente Trump ha negociado un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”, afirmó ese mismo día una portavoz presidencial. En esa línea, el mandatario republicano ha reiterado su intención de “controlar” los ingresos que se generen con la comercialización de esos barriles.

Trump se reunió con ejecutivos de compañías petroleras y advirtió que EE. UU. escogerá las que pueden operar en Venezuela
Venezuela se comprometió a entregar entre 30 y 50 millones de barriles a los EE. UU.

El propio Trump ya había anticipado la magnitud del plan la semana pasada, cuando anunció que “las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad”, un volumen equivalente a entre uno y dos meses de producción. Paralelamente, el presidente instó a las grandes petroleras internacionales a competir por las enormes reservas del país sudamericano.

Ese llamado vino acompañado de una advertencia directa durante un encuentro en la Casa Blanca. “Ustedes tratan directamente con nosotros, no queremos que traten con Venezuela”, dijo Trump a los ejecutivos del sector energético, dejando claro que Washington busca centralizar las negociaciones.

¿Qué tanto podría tardar la transición democrática en Venezuela?
Estados Unidos promete “proteger” los intereses del continente americano:

Como respaldo legal a esta estrategia, el fin de semana el mandatario firmó un decreto de emergencia para colocar bajo protección especial los activos venezolanos situados en territorio estadounidense, incluidos los ingresos petroleros, con el objetivo de evitar que sean embargados por tribunales o acreedores. Desde la Casa Blanca justificaron la medida señalando que el presidente republicano “protege” al continente americano “contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho”, según expresó una portavoz el jueves.

