Revelan la primera foto del encuentro entre Trump y María Corina Machado: esto dice la medalla que le entregó

El presidente Donald Trump confirmó que María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de Paz en un gesto de mutuo respeto por el trabajo hecho por Venezuela. El mandatario señaló en una publicación en la red social Truth que fue un gran honor conocerla y que es una mujer maravillosa.

“Fue un gran honor para mí conocer a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”, escribió.

La entrega tuvo lugar durante un almuerzo privado en la Casa Blanca. Machado declaró frente al Capitolio que cuentan con el presidente estadounidense para la libertad de Venezuela.

"Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington, y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó, hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, el pueblo de Bolívar le entrega al presidente de Estados Unidos en retribución una medalla, en este caso, del Premio Nobel de la Paz", afirmó María Corina.

Y es que la líder opositora venezolana considera que el mandatario estadounidense es la mejor apuesta para un cambio radical en su país.

"Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida", afirmó.

¿Qué dice la medalla que entregó María Corina Machado a Donald Trump?

Aunque Machado le dio a Trump la medalla de oro que los homenajeados reciben con el premio, el honor sigue siendo suyo; el Instituto Nobel noruego señaló que el premio no puede ser transferido, compartido o revocado.

La medalla que entregó Machado a Trump lleva un mensaje especial: "Al presidente Donald J. Trump en gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fortaleza, el avance de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad".

En la parte inferior del cuadro se lee: "presentado como un símbolo de gratitud en nombre del pueblo venezolano en reconocimiento a la acción decisiva del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. El coraje de Estados Unidos y de su presidente Donald J. Trump jamás será olvidado por el pueblo venezolano".

Machado ya había dedicado su Nobel de paz al presidente estadounidense

Luego de que el Comité Noruego del Nobel anunciara en octubre de 2025 a María Corina Machado como ganadora del premio Nobel de Paz por su "incansable" defensa de la democracia frente al "brutal" gobierno de Nicolás Maduro, la líder venezolana se lo dedico a Trump.

Y es que Machado ha visto en el jefe de Estado un aliado en la lucha por la democracia en Venezuela.

"¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!", escribió en ese momento en la red social X.

Añadió: "este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump (...)¡Venezuela será libre!".