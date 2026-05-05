El saqueo oculto de Maduro al petróleo venezolano: revelan cómo se perdió el 50% de los ingresos

Un reportaje de The New York Times detalla un esquema sistemático de desvío de recursos dentro de PDVSA, en el que, según documentos oficiales, hasta la mitad de los ingresos por exportaciones de crudo no ingresaban a la estatal, sino que terminaban en redes privadas vinculadas a Nicolás Maduro.

El informe señala que uno de cada dos dólares generados por la venta de petróleo habría sido redirigido a empresas fantasma asociadas a familiares cercanos del entorno presidencial. Este mecanismo violaba directamente la normativa venezolana, que establece que solo PDVSA puede percibir las ganancias derivadas de la comercialización de hidrocarburos.

¿Cómo operaba el esquema de corrupción en PDVSA?

La investigación periodística identifica a Carlos Malpica Flores, sobrino de la ex primera dama Cilia Flores, como una pieza clave en la estructura financiera. Durante su ascenso dentro del aparato estatal, consolidó una red empresarial que, entre 2021 y 2022, exportó petróleo por más de 11.000 millones de dólares sin realizar pagos a PDVSA.

Este modelo de operación no solo implicaba la apropiación directa de recursos públicos, sino también la consolidación de un sistema de lealtades políticas. A través de beneficios económicos selectivos, el esquema permitió sostener estructuras de poder incluso en medio de crisis económicas y sanciones internacionales.

Un caso representativo es el de la empresa Hangzhou Energy, registrada en China, que obtuvo contratos para exportar crudo en condiciones consideradas atípicas. Según el informe, estos acuerdos incluían contraprestaciones imprecisas, como promesas de ayuda humanitaria.

¿Qué ha pasado con los controles y la transparencia tras la salida de Maduro?

Ante este panorama, las nuevas autoridades venezolanas han planteado mecanismos de control para evitar la repetición de estos hechos. Entre las medidas anunciadas se incluye la obligación de presentar presupuestos mensuales a la Casa Blanca y la implementación de auditorías internacionales para verificar cada transacción vinculada a la venta de crudo.

Asimismo, se lanzó una plataforma digital denominada “Soberanía Transparente”, diseñada para permitir a los ciudadanos rastrear el destino de cada dólar generado por la industria petrolera. Sin embargo, hasta el momento, los avances han sido limitados: el portal solo registra una transacción sin detalles relevantes, y no se han publicado informes de auditoría.